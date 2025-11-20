



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Kultainen Venla 2025 -listat julki – nämä MTV:n ohjelmat ovat ehdolla Kultainen Venla -ehdokkaat ovat nyt julki. MTV:n ohjelmista ehdolla ovat muun muassa Tanssii Tähtien Kanssa sekä Alone Suomi. Gaala järjestetään 23.1.2026 MTV / Katja Tamminen Julkaistu 20.11.2025 09:00 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Tässä ovat vuoden 2025 Kultainen Venla -ehdokkaat. MTV:n ohjelmista ehdolla ovat muun muassa Tanssii Tähtien Kanssa sekä Alone Suomi. Gaala järjestetään 23.1.2026 Kultainen Venla -esituomaristot ovat arvioineet vuoden 2025 tv-ohjelmat ja tekijät sekä äänestäneet shortlistat kilpailuun ilmoitetuista tuotannoista ja niiden tekijöistä. Voittajat valitsee tv-alan ammattilaisista koostuva Televisioakatemia ry:n jäsenistö esituomaristojen laatimien shortlistojen pohjalta. Finalistit julkistetaan keskiviikkona 10.12. Kultainen Venla -gaala järjestetään 23.1.2026, ja se televisioidaan suorana lähetyksenä YleTV1:llä ja Yle Areenassa. MTV:llä on yhteensä 23 ehdokasta 16 eri kategoriassa. Ehdolla ovat muun muassa Suurmestari, Pirunpeli, Masked Singer Suomi,





ja

. Uutis- ja ajankohtaisohjelmista ehdolla on MTV:n

sekä

Seitsemän

ja

Kymmenen uutiset

.

Parhaan juontajan kategoriassa on ehdolla muun muassa Vappu Pimiä MTV:n ohjelmista Tanssii Tähtien Kanssa ja Maajussille morsian sekä Ernest Lawson ohjelmista Tanssii Tähtien Kanssa ja Race Across the World Suomi.

ASIAOHJELMA- JA DOKUMENTTISARJA

99 valittua (Yle Areena, Yle TV1 ja Yle Teema, Yle Kulttuuri ja asia)

Kieksi (Yle Areena ja Yle TV1, Revul Media Group)

Kun saa rakastaa (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

Raha-Suomi (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

Suoran toiminnan Suomi (Yle Areena ja Yle TV1, NTRNZ Media)

DRAAMASARJA

Jään vangit (Elisa Viihde, Helsinki-filmi)

Kaikki rakastavat hevosia (Yle Areena ja Yle TV1, Kaiho Republic)

Mies joka kuoli (Elisa Viihde, ReelMedia)

Parantaja (Elisa Viihde, Fire Monkey)

Pohjoisen tähti (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Queen of Fucking Everything (Yle Areena ja Yle TV1, Rabbit Films)

EVENT-OHJELMA

Katri Helena - Viimeinen ilta (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

Matti Nykänen (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

SuomiAreena esittää: Julia Navalnaja (MTV Katsomo, MTV Uutiset)

PMMP keikalla: Ei enää ikinä (Yle Areena ja Yle Teema, Yle Kulttuuri ja asia)

Ultra Bra Olympiastadionilla (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

UMK25 (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

Suurmestari on ehdolla vuoden Game show'ksi.

GAME SHOW

Haluatko miljonääriksi? (Ruutu ja Nelonen, Rabbit Films)

Hengaillaan (Yle Areena ja Yle TV1, Mediawan Finland)

Jeopardy! Suomi (HBO Max ja TV5, ITV Studios Finland)

Kaikki vastaan kaikki (HBO Max ja TV5, Rabbit Films)

Kymppitonni (Star, Rabbit Films)

Suurmestari (MTV Katsomo ja MTV3, Rabbit Films)

The Floor Suomi (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland)

KESKUSTELUOHJELMA

Gogin kantabaari (Yle Areena, Yle Kulttuuri ja asia)

Kulttuuricocktail Kirjat (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

Kulttuuricocktail Live (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

Puoli seitsemän (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutiset ja urheilu)

Viki ja Köpi Show (Yle Areena, Yle Kulttuuri ja asia)

Pirunpeli on ehdolla vuoden kilpailurealityksi.MTV / Katja Tamminen

KILPAILUREALITY

Amazing Race Suomi (Ruutu ja Nelonen, Fremantle Finland)

Petolliset (Ruutu ja Nelonen, Fremantle Finland)

Pirunpeli (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland)

Selviytyjät Suomi (Ruutu ja Nelonen, Banijay Finland)

Tanssii tähtien kanssa (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland)

Sunnuntailounas on ehdolla parhaaksi komediasarjaksi.

KOMEDIASARJA

Ehtoolehto (Elisa Viihde, Helsinki-filmi)

Etsijät (Yle Areena ja Yle TV1, TACK Films)

Kurjen kirous (Ruutu ja Nelonen, Banijay Finland)

Sunnuntailounas (MTV Katsomo ja MTV3, Yellow Film & TV)

Tupa 13 (Yle Areena ja Yle TV2, It’s Alive Films)

LASTEN- JA NUORTENOHJELMA

Erityiset (Yle Areena ja Yle TV2, Mediawan Finland)

Luuserit (Yle Areena ja Yle TV2, Elokuvayhtiö Komeetta)

Räjähdysherkkä (Yle Areena ja Yle TV2, Tekele Productions)

Supernormaalia (Yle Areena, Yle Kulttuuri ja asia)

Äijä (Yle Areena, Warner Bros. International Television Production Finland)

Unelmia Italiassa -ohjelma on ehdolla vuoden lifestyle-ohjelmaksi.

LIFESTYLE-OHJELMA

Koti koiralle (Ruutu ja Nelonen, Warner Bros. International Television Production Finland)

Olet mitä syöt (MTV Katsomo ja MTV3, Mediawan Finland)

Pentulive: Eka vuosi (Yle Areena ja Yle TV2, NTRNZ Media)

Unelmia Italiassa (MTV Katsomo ja MTV3, Mediawan Finland)

VanLife – viimeinen roadtrip (Yle Areena ja Yle TV1, Van Van Films)

Masked Singer Suomi kilpailee Musiikkiviihde-kategoriassa.MTV OY / Saku Tiainen

MUSIIKKIVIIHDE

Elämäni Biisi (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Levyraati (MTV Katsomo ja MTV3, MTV Studios)

Masked Singer Suomi (MTV Katsomo ja MTV3, Fremantle Finland)

The Voice of Finland (Ruutu ja Nelonen, ITV Studios Finland)

Vain elämää (Ruutu ja Nelonen, Banijay Finland)

Alone Suomi on ehdolla seurantareality kategoriassa.

SEURANTAREALITY

Alone Suomi (MTV Katsomo ja MTV3, ITV Studios Finland)

Erikoisjoukot (Ruutu ja Nelonen, Banijay Finland)

Kirjolla (Yle Areena ja Yle TV2, Fremantle Finland)

Korkeasaari (Ruutu ja Nelonen, Femkanten Media)

Unohtumattomat - muistikuoron matka (Yle Areena ja Yle TV1, Banijay Finland)

URHEILUOHJELMA

Jalkapallon EM-kisat (Yle Areena ja Yle TV2, Yle Uutiset ja urheilu)

Koripallon EM-kisat studiot (Ruutu ja Nelonen, DMC Production ja Kuitu Media)

MTV Mestarien Liiga (MTV Katsomo ja MTV3, MTV Urheilu)

Sportliv (Yle Areena, Svenska Yle)

Yleisurheilun MM-kisat (Yle Areena, Yle TV1 ja Yle TV2, Yle Uutiset ja urheilu)

Viiden jälkeen -ohjelma kilpailee vuoden Uutis- ja ajankohtaisohjelman voitosta.MTV / Onni Ojala

UUTIS- JA AJANKOHTAISOHJELMA

A-studio (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutiset ja urheilu)

Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien suuret vaalitentit (Ruutu ja Nelonen, DMC Production)

Seitsemän ja Kymmenen uutiset (MTV Katsomo ja MTV3, MTV Uutiset)

Viiden jälkeen (MTV Katsomo ja MTV3, MTV Uutiset)

Ykkösaamu (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutiset ja urheilu)

VIIHDEOHJELMA

Kokkisota (Star, Banijay Finland)

Kovan viikon ilta (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

Leijonan luola Suomi (Ruutu ja Nelonen, Yellow Film & TV)

Pitääkö olla huolissaan? (MTV Katsomo ja MTV3, Rabbit Films)

Sohvaperunat (Yle Areena ja Yle TV2, Banijay Finland)

Sekä Vappu Pimiä että Ernest Lawson ovat ehdolla vuoden juontajaksi.MTV / Katja Tamminen

JUONTAJA

Antti Holma ohjelmasta Haluatko miljonääriksi? (Ruutu ja Nelonen, Rabbit Films)

Janne Kataja ohjelmista The Floor Suomi, Janne Katajan Uskoisitko? (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland ja Tuotantoyhtiö Hihhihhii)

Ernest Lawson ohjelmista Tanssii tähtien kanssa, Race Across the World Suomi (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland ja Moskito Television)

Vappu Pimiä ohjelmista Tanssii tähtien kanssa, Maajussille morsian, Maajussille morsian: Kaikki tarinat (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland ja Fremantle Finland)

Christoffer Strandberg ohjelmista Petolliset, Top Gear Suomi (Ruutu ja Nelonen, Fremantle Finland)

Seija Vaaherkumpu ohjelmasta Ykkösaamu (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutiset ja urheilu)

KÄSIKIRJOITUS (FIKTIO)

Atte Järvinen sarjasta Sunnuntailounas (MTV Katsomo ja MTV3, Yellow Film & TV)

Eva-Maria Koskinen sarjasta Pojken i grannhuset/Naapurin poika (Yle Areena, Yle TV1, Yle Fem ja Yle Teema, Elokuvayhtiö Aamu)

Niklas Lindgren sarjasta Kurjen kirous (Ruutu ja Nelonen, Banijay Finland)

Tiina Lymi sarjasta Queen of Fucking Everything (Yle Areena ja Yle TV1, Rabbit Films)

Laura Suhonen sarjasta Parantaja (Elisa Viihde, Fire Monkey)

KÄSIKIRJOITUS (VIIHDE JA FAKTA)

Sami Kieksi ohjelmasta Kieksi (Yle Areena ja Yle TV1, Revul Media Group)

Veera Lehtinen, Ilmo Pietarinen, Sonja Kari & Christoffer Strandberg ohjelmasta Petolliset (Ruutu ja Nelonen, Fremantle Finland)

Jukka Lindström, Yasir Gaily, Anders Helenius, Ursula Herlin & Janne Zareff ohjelmasta Kovan viikon ilta (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

Vera Olsson ohjelmasta Unohtumattomat - muistikuoron matka (Yle Areena ja Yle TV1, Banijay Finland)

Noora Räisänen ohjelmasta Pirunpeli (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland)

Petteri Saario, Sari Orkomies & Antti Saario ohjelmasta Hämärä luonto (Yle Areena ja Yle TV1, DocArt)

OHJAUS (FIKTIO)

Matti Kinnunen sarjasta Harjunpää (MTV Katsomo ja MTV3, ITV Studios Finland)

Niklas Lindgren sarjasta Kurjen kirous (Ruutu ja Nelonen, Banijay Finland)

Tiina Lymi sarjasta Queen of Fucking Everything (Yle Areena ja Yle TV1, Rabbit Films)

Taru Mäkelä sarjasta Ehtoolehto (Elisa Viihde, Helsinki-filmi)

Inari Niemi sarjasta Kaikki rakastavat hevosia (Yle Areena ja Yle TV1, Kaiho Republic)

Marja Pyykkö sarjasta Parantaja (Elisa Viihde, Fire Monkey)

OHJAUS (VIIHDE JA FAKTA)

Olli Horttana & Jussi Korva ohjelmasta Amazing Race Suomi (Ruutu ja Nelonen, Fremantle Finland)

Sami Kieksi ohjelmasta Most Wanted: Julius Kivimäki (HBO Max, Aller Studios)

Kati Laukkanen ohjelmasta PMMP keikalla: Ei enää ikinä (Yle Areena ja Yle Teema, Yle Kulttuuri ja asia)

Jan-Aslak Leino & Ari Levelä ohjelmasta Elämäni Biisi (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Jan-Aslak Leino & Lauri Tamminen ohjelmasta Tanssii tähtien kanssa (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland)

Vera Olsson ohjelmasta Unohtumattomat - muistikuoron matka (Yle Areena ja Yle TV1, Banijay Finland)

Juha-Matti Valtonen ohjelmasta UMK25 (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

PÄÄOSANÄYTTELIJÄ

Lotta Kaihua sarjasta Parantaja (Elisa Viihde, Fire Monkey)

Kari Ketonen sarjasta Kurjen kirous (Ruutu ja Nelonen, Banijay Finland)

Saara Kotkaniemi sarjasta Pohjoisen tähti (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Laura Malmivaara sarjasta Queen of Fucking Everything (Yle Areena ja Yle TV1, Rabbit Films)

Leena Uotila sarjasta Ehtoolehto (Elisa Viihde, Helsinki-filmi)

SIVUOSANÄYTTELIJÄ

Antti Holma sarjasta Kurjen kirous (Ruutu ja Nelonen, Banijay Finland)

Eeva Litmanen sarjasta Ehtoolehto (Elisa Viihde, Helsinki-filmi)

Kristo Salminen sarjasta Queen of Fucking Everything (Yle Areena ja Yle TV1, Rabbit Films)

Elias Salonen sarjasta Harjunpää (MTV Katsomo+, ITV Studios Finland)

Mimosa Willamo sarjasta Parantaja (Elisa Viihde, Fire Monkey)