Helena Ahti-Hallberg, Johannes Holopainen ja Eric "Lakko" Savolainen saapuivat yhdessä Kultainen Venla -gaalan punaiselle matolle.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma valittiin jo seitsemättä kertaa vuoden kilpailurealityksi perjantaina juhlitussa Kultainen Venla -gaalassa.

TTK-tuomari Helena Ahti-Hallberg, viimeisimmän TTK-kauden voittanut näyttelijä Johannes Holopainen sekä samaisella kaudella toiseksi sijoittunut tubettaja Eric "Lakko" Savolainen tunnelmoivat Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaa MTV Uutisten haastattelussa Kultainen Venla -gaalan punaisella matolla.

Holopainen kokee, että on nyt saanut levättyä riittävästi kiireisen TTK-syksyn jälkeen. Savolaisella palautuminen on kahden vaiheilla.

– Kyllä siellä on pieni orastava ikävä koko syksyyn, kaikkiin ihmisiin ja tekemiseen. Samaan aikaan on taas ollut ihanaa palata omiin tuttuihin kuvioihin ja arkeen. Mutta kaiken kaikkiaan on jäänyt niin ikimuistoinen ja lämmin kokemus, Savolainen sanoi.

Holopainen kertoi, että TTK on antanut hänen elämäänsä paljon rakkautta sekä tuonut yhteyttä ihmisiin.

– Ja tietenkin tanssin sydämeeni, isosti. Tuntuu, että se on siellä aina ollutkin, ja nyt sitä pääsi tekemään sellaisella tavalla, että nyt se on auki, hän sanoi.

Kolmikko oli mielissään siitä, että he pääsivät viettämään gaalassa yhteistä aikaa TTK-porukalla. Ahti-Hallberg peräänkuulutti ohjelman tuotannon hyvää yhteishenkeä.

– En koe, että olen se paha tuomari, vaan me teemme yhdessä ohjelmaa. Se on hyvän mielen ohjelma, joka toivon mukaan herättää katsojissa saman yhtenäisyyden tunteen, minkä tanssi tekee. Se on yhdistävä voima, ja siksi meillä kaikilla on niin mukavaa, Ahti-Hallberg sanoi.

Katsojat elävät tunteella mukana TTK:ssa, ja usein tuomaripisteet saattavatkin herättää kohinaa esimerkiksi somen keskustelupalstoilla. Ahti-Hallberg kertoi, ettei saa juuri koskaan henkilökohtaista palautetta antamiensa pisteiden tiimoilta – paitsi yhdeltä taholta.

– Omilta oppilailtani. He joskus sanovat, että Helena, olisit voinut antaa vähän paremmat pisteet, hän paljasti.