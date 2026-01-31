Juuso "Köpi" Kallio lupasi kasvattaa parran, mikäli hänen ja Ville "Viki" Eerikkilän luotsaama Viki ja Köpi Show palkitaan Kultainen Venla -gaalassa.
Juontajakaksikko Ville "Viki" Eerikkilän ja Juuso "Köpi" Kallion yhteisen työtaipaleen kymmenes vuosi sai perjantaina näyttävän alun, kun kaksikon luotsaama Viki ja Köpi Show palkittiin Kultainen Venla -gaalassa vuoden ohjelmana ja vuoden keskusteluohjelmana.
Eerikkilä, Kallio sekä Viki ja Köpi Show'n kuvaaja Oskari Joutsen saapuivat häkeltyneinä MTV Uutisten haastatteluun.
– Minun täytyy sanoa, että kyllä aika hyvältä tuntuu tässä kohtaa, Joutsen sanoi.
– Aika absurdi olo on. Näitä on nyt kaksi tässä, Eerikkilä säesti Venla-palkintoon viitaten.
– Kiitos yleisö. Meillä on maailman parhaimmat fanit, Kallio jatkoi.
Kallio ja Eerikkilä lähtivät gaalailtaan sillä ajatuksella, etteivät he välttämättä kotiuttaisi tilaisuudesta yhtäkään palkintoa. He olivat pähkäilleet, että heillä oli Vuoden keskusteluohjelma -kategoriassa noin viiden prosentin voittomahdollisuus ja Vuoden ohjelma -kategoriassa vain kahden prosentin.
Joutsen oli sen sijaan eri linjoilla.
– Minä uskoin voittoon ihan koko ajan, hän totesi.
Kallio teki ennen gaalailtaa lupauksen, että hän kasvattaa parran, mikäli heidän ohjelmansa nappaa Kultainen Venla -pystin. Nyt lupaus on aika laittaa täytäntöön.
– Kyllä tässä parrankasvatushommiin pitää ruveta. Ainoa veto-oikeus oli silloin, jos tulee jokin isompi leffarooli tai jotain muuta. Meillä on mukavasti heti tulevalla viikolla uuden tv-ohjelman kuvaukset, eli oikein mukava juttu, hän nauroi.