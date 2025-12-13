Kultainen Venla -gaalan juontavat Jenni Poikelus ja Jasmin Beloued.

Kultainen Venla -gaalassa palkitaan vuoden parhaita televisio-ohjelmia ja niiden tekijöitä.

Gaalan juontavat YleX:n aamusta tuttu Jenni Poikelus ja UMK:sta ja Yle Mixistä tuttu Jasmin Beloued. Kultainen Venla -gaalan esitetään suorana lähetyksenä 23. tammikuuta Ylellä ja Yle Areenassa.

Televisioakatemian henkilöjäsenet ovat äänestäneet kunkin kategorian kolmen ehdokkaan kärjen esituomaristojen valitsemien shortlistojen pohjalta. Tutustu ehdokkaisiin täällä.

Kilpailukategorioita on tänäkin vuonna yhteensä 23. Televisioakatemian jäsenten äänestämien voittajien lisäksi gaalassa palkitaan yleisöäänestyksen perusteella Vuoden esiintyjä ja Vuoden ohjelma. Yleisöäänestys on käynnissä 16.12.2025-13.1.2026 välisen ajan.