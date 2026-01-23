Ellen Jokikunnas ja hänen puolisonsa Jari Rask saapuivat Kultainen Venla -gaalan punaiselle matolle.

MTV Uutiset haastattelee Kultainen Venla -gaalan kutsuvieraita suorassa lähetyksessä punaiselta matolta käsin.

Perinteisesti parhaita suomalaisia televisio-ohjelmia ja niiden tekijöitä palkitseva Kultainen Venla -gaala järjestetään perjantaina 23. tammikuuta.

Helsingin Oopperatalolla järjestettävässä gaalassa palkitaan televisioalan ammattilaisia yhteensä 23 eri kilpailukategoriassa.

Ellen Jokikunnas ja hänen puolisonsa Jari Rask saapuivat punaiselle matolle kahdestaan. He kertoivat, että heidän Ralph-poikansa on jo huomannut, että heidän vanhempansa ovat julkisuudesta tuttuja. Hän itse suhtautuu julkisuuteen isänsä Jari Raskin mukaan terveellä tavalla.

– Hän on sitä mieltä, että se on vähän noloa etenkin, jos se on epäolennaista. Mielestäni se on aika hyvä juttu, Jokikunnas sanoo.

– Hän arvostaa julkisuutta, jos siihen liittyy esimerkiksi artistitausta tai jotain muuta sellaista. Olemme olleet katsomassa esimerkiksi Hanna Pakarista, ja hänen esiintyjyyttä hän arvostaa kovasti, Rask sanoo.

Unelmia Italiassa -sarjan kolmas kausi alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla maaliskuussa.