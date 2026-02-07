Radio- ja tv-juontaja Niko Saariselle sataa kehuja, kun hän kertoi podcastissa avoimesti hiustensiirrostaan.

Radio- ja tv-juontaja Niko Saarinen kertoo Nikotellen-podcastinsa tuoreimmassa jaksossa avoimesti epävarmuuksistaan ja käyneensä vuosi sitten hiustensiirrossa.

Saarinen sanoo itse prosessin kestäneen kaikkine vuoristoratoineen pian vuosikymmenen.

Hän nousi aikoinaan julkisuuteen vuonna 2008 Big Brother -kisaajana. Saarinen oli tuolloin 21-vuotias.



– En koskaan elämässäni saa tietää sitä, miltä tuntuu kasvaa aikuiseksi ilman jatkuvaa arvostelua julkisuudessa, ihmisten pilkkaamista, nauramista ja vähättelyä. Se on jättänyt minuun niin isot arvet jotka tajuan vähitellen vasta nyt aikuisena, Saarinen taustoittaa Instagram-tilillään.

– Tiedän, että en ole ainoa mies joka kärsii tästä, häpeää tätä, kokee menettäneensä "itsensä" ja tuntee kipuilua sen suhteen, että joutuu rakentamaan minäkuvansa uudestaan.

Saarisen mukaan miesten hiustenlähdöstä puhutaan liian vähän. Hän jakoi seuraajilleen otoksia itsestään heti operaation jälkeen.

Kuvien kommenttikenttä täyttyi nopeasti viesteistä. Seuraajat kiittelevät Saarista avoimuudesta ja rohkeasta kirjoituksesta.

– Olet lapseni rohkea, ihana ja rehellinen. Olen ylpeä sinusta, että olet pysynyt omana itsenäsi kaikki nämä vuodet. Kulkenut vaikean tien, etkä silti ole muuttunut. Rakastan sinua lapseni, Saarisen Outi-äiti kirjoittaa pojalleen.

– Voi Niko, sinä ole yksi maailman ihanimmista ja aidoimmista ihmisistä, sinusta ei voi olla tykkäämättä. Pysy aina sellaisena kuin olet, sinussa on sitä jotain ainutlaatuista. Ja teet niitä valintoja elämässäsi, mitkä koet itsellesi tärkeiksi, se ei kuulu kenellekään muulle. Tuomitsijat ja kaikesta räksyttäjät ovat ihan oma lajinsa, he ovat niitä, jotka eivät itse uskalla elää ja tehdä mitä haluavat, seuraaja hehkuttaa.

– Olet just hyvä ja ihana sellaisena kuin olet. Ne jotka puhuu sinusta pahaa, ovat itse henkisesti köyhiä, toinen julistaa.