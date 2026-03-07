Tämän vuoden voitokkaimmat Emma-gaalassa olivat Ares ja Emma & Matilda.
Suomalaisen musiikin vuoden parhaimmisto palkittiin Emma-gaalassa lauantaina 7. maaliskuuta. Gaala järjestettiin Espoo Metro Areenalla.
Gaalan voitokkaimmat olivat kolmella Emmalla palkitut Ares (Vuoden Rap, Vuoden Tulokas, Vuoden Striimatuin Kotimainen Biisi) ja Emma & Matilda (Vuoden Albumi, Vuoden Yhtye, Vuoden Alternative). Lisäksi duon Emma Johansson palkittiin Vuoden Musiikintekijänä. Yleisöäänestyksen voitti Lauri Haav, joka voitti myös Vuoden Artisti -Emman. Katso kaikki tämän vuoden voittajat täältä.
MTV seurasi gaalan tapahtumia tässä artikkelissa.
Kurkista gaalan punaiselle matolle:
