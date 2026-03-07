Sanna Marin saapui Emma-gaalan punaiselle matolle.

Suomalaisen musiikin vuoden parhaimmisto palkitaan Emma-gaalassa lauantaina 7. maaliskuuta. Gaala järjestetään Espoo Metro Areenalla.

Paikalle saapui myös entinen pääministeri Sanna Marin. Marin edusti gaalassa Mert Otsamon suunnittelemassa luomuksessa. Hän kertoi punaisella matolla nykykuulumisiaan.

– Tänään vietetään suomalaisen musiikin juhlaa, viikonloppua. Tällä hetkellä on rauhallista, mutta muutoin työt ovat vieneet maailmalle. Viime viikolla olin Varsovassa ja Kiovassa käymässä. Aika vauhdikasta työelämää pääsääntöisesti, hän kertoi haastattelussa.

Sanna Marin edusti Mert Otsamon luomuksessa.Lehtikuva

Illan jatkosuunnitelmista hän ei osannut vielä sanoa.

– Voi olla, että ilta sujuu vähän rauhallisimmissa merkeissä.

Katso koko haastattelu ylhäällä olevalta videolta!

1:06:01 Suora lähetys kello 15.30: MTV Emma-gaalan punaisella matolla