MTV Uutisten tavoittama yhdysvaltalainen olympiaurheilija Rich Ruohonen, 54, on järkyttynyt kotiosavaltionsa Minnesotan tilanteesta. Lakifirman osakkaana Minneapolisissa työskentelevä suomensukuinen Ruohonen kertoo pelokkaista asiakkaistaan, jotka eivät uskalla poistua kotoaan.

Curlingia yli 40 vuotta pelanneen Rich Ruohosen unelma on pian toteutumassa. Hän matkustaa ensi kuun vaihteessa vihdoin olympialaisiin Daniel Casperin kipparoiman curlingjoukkueen varajäsenenä. Hänelle on kuitenkin luvattu peliaikaa Milano-Cortinan kisoissa, sillä se tekee hänestä Yhdysvaltojen talviolympiahistorian vanhimman urheilijan.

Ruohosen kalenteri on täyttynyt jo vuosien ajan curlingista ja töistä lakifirmassa, jota hän oli perustamassa 15 vuotta sitten. Olympiavalmistelujen ylle on noussut kuitenkin synkkä pilvi, Minnesotan kaaosmainen tilanne.

Rich Ruohosen mukaan hänen sukuaan muutti Minnesotan pohjoisosioon Suomesta noin 125 vuotta sitten. Nyt sukua asuu osavaltiossa jo viidennessä polvessa.

Ruohonen korostaa, ettei hän ole kotiosavaltiossaan poliittinen tekijä minkään viran puolesta. Hän on seurannut Minnesotan poliittista myllerrystä tiiviisti lakialan huippuarvostettuna ja kokeneena tekijänä – ja tietysti myös erittäin huolestuneena kansalaisena.

MTV haastatteli Ruohosta viime viikolla. Maahanmuuttopoliisi ICE:n agentti oli ampunut naisen kuoliaaksi Minneapolisissa viikkoa aiemmin. Tapaus oli sattunut kaupungin asukkaisiin kohdistettujen maahanmuuttoratsioiden yhteydessä.

Tilanne kriisiytyi entisestään eilen lauantaina, kun Yhdysvaltain rajavartiosto ampui kiinniottotilanteessa yhdysvaltalaismiestä kuolettavasti. Hänellä oli laillinen ase, mutta havaintojen mukaan se oli otettu pois miehen hallusta ennen ampumista.

Ensimmäinen ampumistapaus tapahtui Ruohosen mukaan noin 15–20 kilometrin päässä hänen kotoaan.

– Ampuminen ei ollut missään nimessä oikeutettu. Ei sellaista saa tapahtua, Ruohonen kommentoi MTV Uutisille.

Pelokkaat ihmiset pysyvät kodeissaan

Sisältövaroitus, ei herkille: Näin 37-vuotiaan miehen ampuminen Minneapolisissa tapahtui.

Ruohonen on osakkaana yhdessä Minnesotan suurimmista henkilövahinkotapauksia käsittelevistä lakifirmoista. Oikeudenkäynneissä voittoja kovalla prosentilla kerännyt Ruohonen on valittu Minnesotan osavaltion vuoden asianajajaksi kuudesti. Lisäksi hän on ollut puheenjohtajana ja jäsenenä alan yhdistyksissä Minnesotassa.

Ruohonen pitää itseään vahvana siviilioikeuksien puolustajana.

– Ihmisten oikeuksia ei saisi riistää. Meillä pitäisi olla oikeus osoittaa mieltään, eikä meitä saisi ampua kadulla ainoastaan autossa istumisesta ja sen kääntämisestä. Olen ymmälläni, ja se on kauhistuttavaa, hän sanoo viitaten Renée Goodin ampumiseen.

Ruohonen kertoo asiakkaistaan, jotka pelkäävät ihonvärinsä tai taustansa takia, vaikka ovat Yhdysvaltojen kansalaisia. Heille on pitänyt toimittaa ruokaa kotiin.

– Yksi asiakkaistani ei uskalla mennä lääkäriin, koska hän on niin peloissaan, että jos hän lähtee kotoaan, hänet saatetaan ottaa kiinni.

– Tämä on valtava ongelma.

Ruohonen on seurannut kauhistuneena presidentti Donald Trumpin hallinnon lausuntoja tulenarkaan tilanteeseen liittyen. Ruohosen mielestä ne eivät vastaa lähellekään todellisuutta.

– Kun hallituksesi valehtelee sinulle, se on pelottavaa. Ja osa ihmisistä uskoo sen kaiken. Yhdysvallat on tällä hetkellä todella jakautunut.

Trumpin silmätikku

Yhdysvaltain liittovaltio on tehnyt Minnesotassa laajoja maahanmuuttoratsioita. Voimakkaiden toimien ja ampumistapausten seurauksena varsinkin osavaltion pääkaupungissa Minneapolisissa on järjestetty paljon mielenosoituksia.

Minneapolisin pormestari Jacob Frey on voimasanoin vaatinut maahanmuuttoviraston agentteja poistumaan kaupungista.

Lisäksi Minnesotan oikeusministeri Keith Ellison on haastanut oikeusteitse Trumpin hallintoa lopettamaan maahanmuuttoviranomaisten lähettämisen osavaltioon. Ellisonin mukaan tämä on aiheuttanut "kaaosta ja väkivaltaa", ja kanteessa liittovaltion toimia kutsutaan perustuslain vastaiseksi tunkeutumiseksi.

Ruohosen mielestä Trump on ottanut Minnesotan osavaltion silmätikukseen toisella virkakaudellaan, mitä hän osasi odottaa. Trump hävisi Kamala Harrisille Minnesotassa edellisissä vaaleissa. Lisäksi Minnesotan kuvernööri Tim Walz oli Harrisin varapresidenttiehdokas.

– Luulen, että osittain tämän takia hän (Trump) on ottanut osavaltion pihteihinsä. Mielestäni tämä on hänen kostonsa, Ruohonen pohtii.

Ruohosen mukaan valtaosa ihmisistä Minneapolisin ympäristössä haluaisi tilanteen palaavan normaaliksi, ja jakaa itse tämän mielipiteen. Hän ei kuitenkaan usko näin tapahtuvan piakkoin.

Hän myös aavistelee, että Minneapolisin viime viikkojen tapahtumia puidaan lakituvissa vielä pitkään.

– Olen melko varma, että ryhmä asianajajia tulee kokoamaan kanteita siitä, että ihmisiä hakataan kaduilla. Se ei vain ole oikein.