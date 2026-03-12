Lähettien henkilöllisyys ja työlupa aiotaan tarkistaa aiempaa useammin.

Ruokalähettipalvelu Wolt lupaa tiukentaa toimiaan harmaan talouden torjumiseksi. Yhtiö kertoo perustavansa harmaan talouden torjunnan yksikön ja aikoo tarkistaa aiempaa useammin, että läheteillä ja heidän sijaisillaan on voimassa oleva työlupa.



Yhtiössä otetaan käyttöön myös ilmoituskanava, jonka kautta lähetit voivat ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä tai laittomuuksista.



Wolt aikoo jatkossa varmistaa tehokkaammin, ettei yhdellä ihmisellä ole useita lähettitilejä. Wolt lupaa käydä tilit säännöllisesti läpi ja poistaa sellaiset tilit, joita on useampi yhdellä ihmisellä.



Toimitusjohtaja Marianne Vikkulan mukaan Wolt tiukentaa valvontaa, jotta alustaa ei voi käyttää lainvastaisiin tai hyväksikäyttäviin järjestelyihin.



Uudet järjestelyt astuvat voimaan tulevien kuukausien aikana.