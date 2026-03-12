Sami Pajari piti vahvaa vauhtia Kenian MM-rallin toisella erikoiskokeella. Esapekka Lapilla ja Hyundailla puolestaan oli hankaluuksia.

Pajari oli erikoiskokeella toiseksi nopein jääden Sebastien Ogierin pohja-ajasta vain 0,4 sekuntia. Toyota otti erikoiskokeella niskalenkin muista viitoisvoitolla.

Hyundain tähtikuljettaja Thierry Neuville jäi pohja-ajasta 12,8 sekuntia, mutta belgialaisen auto savutti maalialueella sen verran, ettei hän jäänyt antamaan kommentteja.

Myös Hyundain Adrien Fourmaux kärsi ongelmista. Ranskalainen oli hyvässä vauhdissa, mutta kesken erikoiskokeen hänen vauhtinsa hidastui. Fourmaux ei suostunut paljastamaan, minkälaisesta ongelmasta oli kyse.

Ei kahta ilman kolmatta. Juuri ennen maaliintuloa WRC-lähetyksen grafiikat varoittivat Esapekka Lapin auton öljy- ja vesilämpötiloista. Maalissa Lappi ei kuitenkaan ottanut ongelmiinsa kiinni lainkaan, ja oli muutenkin vähäsanainen. Hän jäi Ogierin pohjista 16,3 sekuntia.

EK2 Mzabibu 1 (8,86 km):