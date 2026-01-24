Minneapolisin kaupunki tiedottaa olevansa tietoinen raporteista, joiden mukaan kaupungissa on tapahtunut uusi ampumatapaus
Tietojen mukaan tapaukseen liittyy maahanmuuttopoliisi ICE:n agentit.
Lue myös: Minnesotassa muistetaan maahanmuuttopoliisin kuoliaaksi ampumaa naista
Minnesotan kuvernööri Tim Walz kertoo keskustelleensa Valkoisen talon kanssa ampumatapauksesta.
– Minnesota on saanut tarpeekseen. Tämä on kuvottavaa. Presidentin on lopetettava tämä operaatio. Vedä pois tuhannet väkivaltaiset, kouluttamattomat viranomaiset Minnesotasta. Nyt, Walz toteaa.
Uutiskanava CNN:n mukaan ammuttu mies on menehtynyt.
Liittovaltion agentti uhkaa mielenosoittajaa aseella Minneapolisissa 24. tammikuuta. Tilanne alueelle kiristy sen jälkeen, kun viranomaisten kerrotaan ampuneen yhden ihmisen kuoliaaksi.AFP / Lehtikuva
Sosiaalisessa mediassa leviää video, joka on väitetysti kuvattu kyseisestä tilanteesta. Videolla naamioidut liittovaltion agentit kaatavat henkilön maahan ja kamppailun yhteydessä viranomainen ampuu häntä useaan otteeseen. Henkilö jää maahan makaamaan. Videolta ei kuitenkaan täysin erotu tapahtumien yksityiskohtia.
New York Postin mukaan ammuttu mies olisi heiluttanut kädessään asetta, jonka takia viranomaiset yrittivät taltuttaa häntä. Lehden mukaan paikalla oli noin 100 protestoijaa.
Lue myös: Renee kuoli Trumpin hallinnon agentin luoteihin, 6-vuotias jäi orvoksi – tämä uhrista tiedetään
The New York Times huomauttaa artikkelissaan, että Minneapolisissa tuhannet ihmiset protestoivat presidentti Donald Trumpin maahanmuuttopolitiikkaa juuri eilen.
Aiemmin tässä kuussa yksi nainen kuoli maahanmuuttopoliisi ICE:n viranomaisen käsissä ja toinen mies sai ampumahaavan jalkaansa toisen agentin toimesta.
Trump on lähettänyt Minneapolisiin noin 3 000 liittovaltion agenttia.
ICE:n vetäytymistä vaadittu
ICE:n toiminta on poikinut laajoja mielenosoituksia ja lakkoja. Minnesotalaiset ovat muun muassa vaatineet, että ICE vetää agenttinsa pois osavaltiosta.
Liittovaltion agentit ovat käyttäneet Minneapolisissa mielenosoittajia vastaan pippurisumutteen lisäksi ainakin kyynelkaasua ja tainnutuskranaatteja.
Liittovaltion tuomari määräsi viime viikolla, että agenttien tulee keventää otteitaan Minnesotassa. Sittemmin vetoomustuomioistuin on jäädyttänyt tuomarin määräyksen.
Trump uhkasi aiemmin käyttää kapinalakia mielenosoitusten tukahduttamiseksi Minnesotassa. Myöhemmin Trump tarkensi, ettei juuri nyt näe syytä lain käytölle.
Trump on lähettänyt liittovaltion viranomaisia useisiin suurkaupunkeihin panemaan toimeen hänen siirtolaisvastaista maahanmuuttopolitiikkaansa.