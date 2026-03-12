Yhä useammalle on tarjolla maksuton punkkirokote.

TBE-rokotetta otetaan omakustanteisesti myös alueilla, jotka eivät ole rokotusohjelman tai -suosituksen piirissä, kerrotaan terveyskonserni Mehiläisestä.



Alkuvuodesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi, että kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien puutiaisaivotulehduksen riskialueiden määrä kasvaa. Näin ollen puutiaisaivotulehdusrokotteen perussarjan saa maksutta yhä useammalla alueella.



Puutiaisaivotulehdus on punkkien pureman välityksellä tarttuva virustauti.



Samalla THL suosittelee yhä useammalla alueella omakustanteista punkkirokotusta paljon luonnossa liikkuville. Näillä alueilla riski puutiaisaivotulehdustartuntaan on kohonnut, muttei yhtä merkittävästi kuin rokotusohjelmaan kuuluvilla alueilla.



Useat yksityiset palveluntarjoajat tarjoavat punkkirokotetta eli TBE-rokotetta omakustanteisesti. Yksi niistä on Rokotenyt, jonka vastuulääkäri Aleksi Tarkkonen kertoo, että punkkirokotteilla on runsaasti menekkiä. Hänen mukaansa TBE-rokotteet ovat yksityisellä puolella ylivoimaisesti kysytyimpiä tuotteita influenssarokotteiden ohella.



– Kaikki ottavat TBE-rokotteita enemmän kuin kolme vuotta sitten: miehet ja naiset, vanhukset ja nuoret, Tarkkonen sanoo.



– Yksityisellä puolella huomaa, että se on hyväosaisten joukko, joka TBE-rokotusta ottaa. Siinä on varmaan se seula, kun rokote maksetaan itse.



Terveyspalveluyhtiö Pihlajalinnasta kerrotaan sähköpostitse, että rokotteita otetaan sen Punkkibussissa kymmeniä tuhansia vuosittain. Pihlajalinnan mukaan kiinnostus TBE-rokotteeseen on kasvanut kaikkialla Suomessa, mutta eniten rokotteita otetaan rannikkoalueilla.

Naapurikunnissakin rokottaudutaan

Terveyskonserni Mehiläisen yleislääketieteen vastuulääkäri Eino Ahtola kertoo TBE-rokotteiden menekin nousseen viiden viime vuoden aikana. Ne ovat Ahtolan mukaan Mehiläisessä toiseksi annetuin rokote influenssarokotteen jälkeen. Ahtola huomauttaa, että ihmiset ottavat yleensä rokotussarjan kaikki kolme annosta, mutta tehosteannokset tapaavat unohtua. Alueellisesti Mehiläisen tiedoissa Oulu, Kuopio, Lappeenranta ja Lohja korostuvat rokotteen ottajien joukossa. Rokotetta otetaan Ahtolan mukaan omakustanteisesti myös alueilla, jotka eivät ole rokotusohjelman tai -suosituksen piirissä, mutta joiden ympärysalueilla puutiaisaivokuumetta on. Hän nostaa esimerkiksi Salon, jota ympäröi useampi mökkipaikkakunta. – Varmaan salolaiset liikkuvat paljon mökkialueilla, joissa on puutiaisaivokuumetta runsaasti.