Kun Pitbullin keikka Helsingin Veikkaus Arenalla julkistettiin, alkoi naamiaisliikkeessä käydä kuhina.
Monien suomalaisten hartaasti toivoma Grammy-palkittu Pitbull saapuu konsertoimaan Helsingin Veikkaus Arenalle joulukuussa.
Pitbullin keikat tunnetaan paitsi räjähtävästä energiastaan, myös siitä, että fanit pukeutuvat artistin keikoille itse Pitbulleiksi. Yksi asun tärkeimmistä yksityiskohdista on hiukset peittävä tekokalju.
Naamiaisasujen erikoisliike Punanaamion toimitusjohtaja Kreetta Linnanmäki kertoo, että tekokaljujen, kaljulakkien ja peruukkisukkien myynti on Punanaamiossa noussut jo hyvissä ajoin ennen konserttia.
– Meillä tavarantoimittajakin kysyi, kun laitoin lavallisen kaljuja tilaukseen, että: "Voitko vahvistaa, että onko tämä tilaus oikea?" Linnanmäki kertoo MTV Uutisille.
Nähtäväksi jää, riittääkö lavallinenkaan kaljupäähineitä suomalaisille.