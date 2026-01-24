Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kommentoinut Minnesotassa tänään tapahtunutta ampumistapausta Truth Social -palvelussaan.

Ainakin yksi Yhdysvaltain rajavartioston edustaja ampui miehen kuoliaaksi kadulla Minneapolisin kaupungissa lauantaiaamuna paikallista aikaa.

Trump syyttää kirjoituksessaan Minnesotan kuvernööri Tim Walzia ja Minneapolisin pormestari Jacob Freytä kapinaan yllyttämisestä.

Trump vihjaa päivityksessään, että paikallinen poliisi ei ollut suojelemassa maahanmuuttopoliisi ICE:n -viranomaisia. Hän kysyy, että olivatko Walz ja Frey käskeneet poliisit pois.

Trump esittelee päivityksessään myös kuvaa aseesta, jonka väitetään kuuluneen ammutulle miehelle.

Trumpin mukaan Walzin ja Frey pitäisi ”kapinaan yllyttämisen sijaan” etsiä miljardeja dollareita, jotka on varastettu Minnesotan asukkailta.

