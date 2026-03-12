Joukkue voitti vuodenvaihteen jälkeen 20 ottelustaan vain kolme. Kärkisija vaihtui kahdeksanteen sijaan, mikä toi puolivälierissä vastaan Jokerit.

JoKP ryhtyi korjaaviin liikkeisiin jo kesken kauden, kun se palkkasi menestysluotsi Risto Dufvan osaksi valmennustiimiään. Dufvalta saatu apu ei kuitenkaan riittänyt kääntämään kurssia tarpeeksi ajoissa.

– Tämä oli oikea liike, joka kuitenkin toteutettiin liian myöhään, mikä johtui taloudellista resursseista. Joukkue on Dufvan ansiosta joka tapauksessa pelannut kauden parasta kiekkoa playoff-sarjassa Jokereita vastaan, JoKP tiedottaa.