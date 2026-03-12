Joensuun Kiekko-Pojat julkaisi pitkän tiedotteen joukkueen jättipettymykseen päättyneen kauden jälkeen.
Kun SM-liiga ilmoitti omista sarjajärjestelmämuutoksistaan syksyllä, julisti Kiekko-Pojat kovaan ääneen tavoittelevansa liigapaikkaa jo ensi kaudeksi.
JoKP aloitti kautensa pirteästi ja keikkui tovin Mestiksen kärkipaikalla. Kauden edetessä joukkueen vire kääntyi kuitenkin jyrkkään laskuun.
Joukkue voitti vuodenvaihteen jälkeen 20 ottelustaan vain kolme. Kärkisija vaihtui kahdeksanteen sijaan, mikä toi puolivälierissä vastaan Jokerit.
Kiekko-Pojat löi ylivoimaiselle runkosarjavoittajalle hyvin kampoihin, mutta Jokerit oli ottelusarjassa lopulta parempi voitoin 4–2. Tämä tarkoitti myös sitä, että JoKP:n haaveet SM-liigapaikasta murenivat tylysti.
Lue myös: Se on siinä: Jokerit murskasi Kiekko-Poikien SM-liigaunelman
Kiekko-Pojat julkaisi torstaina pitkän ulostulon tilanteestaan. Hallituksen tekemän analyysin mukaan seura alitti tällä kaudella riman monella eri osa-alueella. Tiedotteen mukaan kipeitäkin asioita sisällä pitänyt analyysi on johtanut useisiin toimenpiteisiin, joista seura tulee tiedottamaan myöhemmin.