Brittiläinen Karen varoittaa muita turisteja matkustamasta Yhdysvaltoihin.

Brittiläinen 65-vuotias Karen Newton kertoo olleensa tietoinen Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi ICE:n toimista lähdettyään Amerikan-matkalleen viime heinäkuussa.

Matkalla oli mukana hänen 66-vuotias miehensä Bill.

Newton ei osannut kuvitellakaan, että ICE:n toimet tulisivat koskemaan matkalla mitenkään häntä. Hänellä oli sentään Britannian passi ja turistiviisumi.

Toisin kuitenkin kävi.

The Guardian kertoo artikkelissaan, että pariskunnan lomamatka keskeytyi yllättäen syyskuun loppupuolella, kun he olivat siirtymässä Yhdysvalloista Kanadaan.

Kanadan viranomaisten mukaan pariskunnalla ei ollut dokumentteja auton tuomiseksi rajan yli. Pariskunta käännytettiin Yhdysvaltain puolelle Montanaan.

Billin viisumi Yhdysvaltoihin oli umpeutunut, mutta Karenin viisumi oli edelleen voimassa. Pariskunta tarjoutui maksamaan lentolippunsa takaisin Britanniaan. Karenin mukaan tämä ei kuitenkaan kiinnostanut viranomaisia.

Tästä käynnistyi koettelemus, jonka myötä pariskunta ensin kahlittiin nilkoistaan, vyötäröstään ja ranteistaan. Heidät ajettiin Montanaan rajavartioasemalle, jossa he viettivät sängyttömässä sellissä kolme päivää.

Pariskuntaa haastateltiin erikseen. Karenin mukaan hänelle ei tarjottu asianajaa, koska häntä ei oltu pidätetty vaan otettu kiinni.

Bill oli työskennellyt Yhdysvalloissa voimassa olevalla työluvalla, mutta hänellä ei ollut green cardia. Hän oli päättänyt lähteä matkaan ja jäädä eläkkeelle palattuaan Britanniaan.

Karenin viisumiasiat olivat puolestaan kunnossa, mutta häntä syytettiin turistiviisuminsa ehtojen rikkomisesta, koska hän oli matkaan lähtiessä avustanut miehensä tavaroiden pakkaamisessa.

Lopulta Karen joutui viettämään kiinniotettuna 42 päivää.

Pariskunta vietiin Tacomassa sijaitsevaan ICE:n keskukseen, jonka oloja Karen kuvaa vankilamaisiksi. Pariskunta joutui viettämään aikansa erillään toisistaan.

"Minulla ei ole edes parkkisakkoja"

Guardianin mukaan Karenilla ei ole rikosrekisteriä. Hän on isoäiti, joka työskenteli ennen eläköitymistään alakoulun hallintoapulaisena.

– Minulla ei ole edes parkkisakkoja. En ole vaarallinen rikollinen. En saapunut maahan laittomasti ja minulla oli kaikki tarpeellinen mukanani, hän hämmästelee.

Karen väittää kuulleensa pidätyskeskuksen vartijoilta, että ICE:n agenteille maksettaisiin bonus aina, kun he pidättävät jonkun. Maahanmuuttopoliisi on kuitenkin kiistänyt asian Guardianille.

Pariskunta päästettiin lopulta vapaaksi marraskuun alkupuolella. Karen kertoo, että kotiin ja omaan sänkyyn pääseminen tuntui ihanalta.

– Eräänä päivänä Bill murahti huonosta säästä ja vastasin, että tiedätkö mitä – me voimme mennä ulos, jos haluamme. Olemme vapaita. Arvostat vapautta vasta sitten, kun se on ensin viety sinulta.

Karenilla on viesti Yhdysvaltoihin matkustamista pohtiville turisteille.

– Älkää menkö, ei silloin kun Trump on vallassa. Tilanne ei ole hallinnassa siellä.