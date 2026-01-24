Bellingcatin mukaan ase oli otettu mieheltä pois ennen kuin ainakin yksi agentti ampui tätä.
Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltiossa rajavartioston edustajan ampumalla miehellä ei ollut ampumishetkellä asetta kädessään, kertovat tapahtumapaikalta kuvattua videota analysoineet New York Times ja tutkivien toimittajien Bellingcat-ryhmä.
Lue myös: Liittovaltion agentti ampunut miehen kuoliaaksi Minneapolisissa: "Tämä on kuvottavaa"
Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön DHS:n mukaan kuoliaaksi ammutulla miehellä oli käsiase ja hän teki vastarintaa, kun agentit yrittivät saada aseen häneltä pois. Agentit ovat perustelleet miehen ampumista itsepuolustuksella.
Lue myös: Trump syyttää Minnesotan kuvernööriä kapinaan yllyttämisestä
NYT:n mukaan miehellä oli aseen sijasta kädessään puhelin. Bellingcatin mukaan ase oli otettu mieheltä pois ennen kuin ainakin yksi agentti ampui tätä.