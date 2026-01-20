Krista Pärmäkoski jättää ensi viikonlopun maailmancupkilpailut Sveitsin Gomsissa väliin.

Viime viikonloppuna Oberhofin maailmancupkilpailuista sivuun jääneet Jasmi Joensuu, Johanna Matintalo ja Kerttu Niskanen palaavat kisaladuille Gomsissa tällä viikolla. Sen sijaan Krista Pärmäkoski on päättänyt jättää kisaviikonlopun väliin.

Pärmäkoski on ollut alkukauden sairasteluiden jälkeen kaukana parhaastaan, ja jäi Oberhofissa perinteisen kympillä sijalle 29.

Miesten puolella Oberhofissa kelpo näyttöjä nousujohteisesta kunnostaan väläyttänyt Iivo Niskanen ja selkävaivasta kärsinyt Ristomatti Hakola ovat Pärmäkosken tavoin sivussa Gomsin kisoista.

Paluun kisaladulle tekevät muun muassa Tour de Skin keskeyttänyt Niko Anttola ja sprintteri Joni Mäki.

Maastohiihdon olympiapaikkojen kannalta tulevan viikonlopun kisoilla ei ole merkitystä, sillä Milano-Cortinan kisojen hiihtäjävalinnat julkistetaan perjantaina.

Gomsissa ohjelmassa ovat olympialaisissakin hiihdettävät vapaan hiihtotavan parisprintit ja perinteisen henkilökohtaiset sprintit sekä perinteisen 20 kilometrin yhteislähtökilpailut.

Suomen joukkue Gomsiin

Naiset

Jasmi Joensuu, Jasmin Kähärä, Katri Lylynperä, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Vilma Nissinen, Tiia Olkkonen, Vilma Ryytty, Amanda Saari

Miehet

Niko Anttola, Perttu Hyvärinen, Petteri Koivisto, Emil Liekari, Ike Melnits, Niilo Moilanen, Joni Mäki, Eero Rantala, Markus Vuorela, Lauri Vuorinen