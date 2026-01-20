Hiihtoliiton ja Olympiakomitean lopulliset valinnat olympialaisten maastohiihtomaajoukkueeseen kerrotaan perjantaina. MTV Katsomon Hiihtoniilot-ohjelmassa Jari Isometsä muistutti erikoisesta tilanteesta, jossa Markus Vuorela sivuutetaan täysin.

Vuorela voitti SM-kisoissa vapaan kympin, joka on myös olympiamatka.

– Hän voitti siellä Arsi Ruuskasen. Perinteisellä hiihdetyssä SM-sprintissä hän oli kakkonen, joka on myös olympiamatka. Siellä hän pesi mennen tullen Emil Liekarin, josta puhutaan nyt olympiakandidaattina. Ja nyt täällä (Oberhofissa) hän voitti Perttu Hyvärisen, jota olemme valitsemassa olympialaisiin, Isometsä muistutti. Näin sekaisin tämä suomalainen hiihtopakka tällä hetkellä on, Isometsä tähdensi.

– Vuorelan ongelma on, että ennen kautta urheilijoille kerrotut näyttökilpailut olivat alkukaudesta ja Vuorela on puhjennut kukkaan vasta nyt. Hän missasi kaikki ne näyttökilpailut, eikä sen vuoksi ole varsinainen vaihtoehto olympiavalinnoissa, vaikka tällä hetkellä kaikki Suomen mieshiihtäjät riviin laitettaessa hän siihen joukkueeseen mahtuisi.

Artikkelin yläosan videolla puidaan Vuorelan erikoista tilannetta. Koko jakso katsottavissa alapuolelta.

