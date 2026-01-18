Krista Pärmäkosken vire olympialaisten alla herättää huolta. Tällä haavaa Jari Isometsä ei löydä käyttöä Pärmäkoskelle Suomen viestijoukkueesta Milano-Cortinan kisoissa.

Hiihtokauden päätapahtuma, Milano-Cortinan olympialaiset vyöryvät yhä lähemmäksi kalenterissa. Suomen vakiomenestyjiin ladulla perinteisesti kuulunut Krista Pärmäkoski ei ole löytänyt kisojen alla alkukaudesta kadonnutta kuntoaan.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä pitää Pärmäkosken tuloskuntoa huolestuttavana. Kisoihin on aikaa kolme viikkoa.

– Tällä hetkellä tämä taso ei riitä yhtään mihinkään. Oberhofissa sunnuntaina 29. sija, ja kuitenkin valtava nippu hiihtäjiä oli poissa. Jos parhaat olisivat olleet paikalla, se olisi ollut päälle 40. Se on aika kaukana siitä, mihin Krista on parhaimmillaan pystynyt. Se on nyt ollut pitkän aikaa tätä, Isometsä harmittelee.

Pärmäkosken tuloskunto kauden ensimmäisessä maailmancupin kilpailussa Rukalla näytti vielä lupaavalta, mutta sairastuminen pudotti suomalaisen kunnon.

Isometsän mukaan urheilijoille raskaassa Tour de Skissä kilpaileminen ei palvellut Pärmäkosken asiaa.

– Ehkä Tour de Ski oli sitten lopullinen niitti. Sinne ei ehkä olisi pitänyt lähteä. Helppoa on tietenkin olla jälkiviisas, mutta Tourissa hiihdetään kiivaalla rytmillä, ja sanonta kuuluu, että jos ei ole kunnossa, sinne ei kannata lähteä, Isometsä ruotii.

Olympialaisten suhteen Pärmäkosken alavireisyys herättää kysymyksiä.

– Mitali ei ole kovin realistinen. Mutta sija kymmenen parhaan joukkoon, se vielä elää. Rukan kisa osoitti, että harjoittelukausi on mennyt hyvin, mutta selvästi sairastelusta toipuminen on kestänyt pidempään kuin kukaan oli uskonut, ja varsinkin Krista itse, koska hän kuitenkin lähti jo sinne Touriin mukaan. Kyllähän siinä takamatkaa on aika paljon, ja kolme viikkoa on kisojen alkuun, Isometsä summaa.

"Tällä hetkellä se viestijoukkue on tämä"

Pärmäkosken paikkaa kisakoneessa Isometsä ei sentään lähde epäämään, mutta naisten viestijoukkueesta 35-vuotias konkari on tällä haavaa ulkona.

– Olympialaisissa annetaan tietysti viimeiset näytöt, mutta jos tänä päivänä pitäisi valita viestijoukkue olympialaisiin, niin Krista Pärmäkoski ei olisi siinä joukkueessa.

Ketkä Milano-Cortinan Suomen naisten viestijoukkueessa olisivat, jos kisa huomenna hiihdettäisiin?

– Näillä näkymin Johanna Matintalo ja Kerttu Niskanen hiihtäisivät perinteisen osuuden ja sitten olisi Vilma Ryytty ja Jasmi Joensuu. Tällä hetkellä se viestijoukkue on tämä.

Naisten viestin kirkkaimmat mitalit jaetaan ennakkoon ajateltuna Ruotsin ja Norjan välillä. Kun huippunimi Victoria Carl on Saksan viestijoukkueesta dopingtapauksen vuoksi ulkona, Suomelle on ennakolta tarjoiltu pronssimitalia kuin tarjottimella. Asetelma on Pärmäkosken alavireen myötä kuitenkin tasoittunut merkittävästi.

– Nyt jos täydessä kunnossa olevaa Krista Pärmäkoskea ei olisi siinä joukkueessa, niin sanotaanko, että se etumatka on menetetty. Nyt ollaan taas Saksan kanssa ikään kuin tasapäisiä, Isometsä näkee.

– Vapaalle osuudelle Krista olisi nimenomaan Saksaa vastaan tässä pronssitaistossa hyvin merkittävä etu meille. Nyt sitä etua ei ole.

Suomen viestijoukkueessa kolme nimeä eli Niskanen, Matintalo ja Joensuu ovat käytännössä varmoja ilman sairasteluja, kolmososuudesta vielä kilvoitellaan.

– Onko se sitten Ryytty vai Pärmäkoski vai mahdollisesti Vilma Nissinen. Olympialaisissa se päätös sitten lopullisesti tehdään. Toivottavasti siellä olisi sitten jo todella paljon parempikuntoinen Pärmäkoski, mutta kyllä Ryytty ja Nissinen pystyvät sen hoitamaan. Mutta kun puhutaan mitalista, huippukuntoinen Pärmäkoski auttaisi sitä asiaa aika paljon. Jos tällä hetkellä pitäisi ennustaa, sitä ei ole meille ehkä tulossa, Isometsä summaa.