Val di Fiemmen olympialadulla alavireisesti avannut Krista Pärmäkoski on yhä kiinni viestipaikassa, uskoo MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä.

Isometsä povasi ennen Milano-Cortinan olympialaisten alkua, että lauantain 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailu määrittää pitkälti sen, nähdäänkö Pärmäkoskea toista kertaa lähtöpaikalla näissä kisoissa.

Pärmäkoski jäi pahasti kärjen vauhdista jo perinteisen avausosuudella. Vapaan hiihtotavan lopetus sujui jo huomattavasti paremmin, mutta sijoitukseksi jäi 20:s.

Viestipaikasta niin ikään kamppaileva Vilma Ryytty oli perinteisen osuudella kärkikymmenikön vauhdissa, mutta taipui vapaalla 15:nneksi.

– Kun kolmannelle osuudelle hiihtäjää haetaan, niin Pärmäkoskihan hiihti kovemman osuusajan vapaalla kuin Ryytty, Isometsä toteaa.

Isometsä muistuttaa kuitenkin, ettei yhdistelmäkilpailun eri osuuksien aikoja voi aivan täysin verrata keskenään.

– Ryytty taas hiihti kauhean rohkeasti perinteistä, joten hän varmasti vähän nitkahti sen takia, että yritti saada huippusuoritusta. Hän oli vielä neljän kilometrin kohdalla kärkiletkassa, kun Krista oli siinä vaiheessa jo yli puoli minuuttia jäänyt.

Kerttu Niskanen, Johanna Matintalo ja Jasmi Joensuu ovat terveenä ollessaan varmoja viestinviejiä viikon päästä lauantaina hiihdettävään kisaan. Isometsä haluaa nähdä Pärmäkosken vielä vapaan hiihtotavan 10 kilometrin kisassa ensi torstaina.

– Näyttäisi kuitenkin nyt siltä, että viestipaikan ratkaisu menee vapaan kympin kisaan. Ei se nyt tänään kyllä ratkennut, Isometsä arvioi.