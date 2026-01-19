Maastohiihtäjät aloittavat olympiaurakkansa vajaan kolmen viikon kuluttua. Suomen joukkueen suurimman mitalitoivon Iivo Niskasen päämatka 50 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtö kilpaillaan helmikuun 21. päivä. MTV Katsomon Hiihtoniilot käsitteli Niskasen näkymiä Oberhofin kakkostilan jälkeen.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä ei heittänyt hattua ilmaan Niskasen palkintokorokkeelle kipuamisesta huolimatta.

– Kyllähän sen näki ihan silmälläkin, ettei se vielä aivan Iivoa parhaimmillaan ollut, mutta meidän on mietittävä myös sitä, onko sitä tulossa? Jos muistelemme, miten korkealla tasolla Iivo Niskanen on hiihtänyt ja miten kova hän oli aikanaan, pystyykö hän enää siihen vauhtiin? Se ei ole kovin helppoa, Isometsä mietti.

Niskanen hävisi kilpailun 13,8 sekunnin erolla Norjan Martin Löwström Nyengetille.

– Tuollaisessa porukassa kakkossija oli hyvä osoitus olympialaisia silmällä pitäen siitä, ettei ilmassa ole ainakaan mitään suuria varoitusmerkkejä.

Katso Niskasen tilanteen perkaus artikkelin yläosasta. Koko jakso katsottavissa alapuolelta.

