Maastohiihdon maailmancupin kisaviikonloppu Oberhofissa ei antanut juuri vastauksia viimeisten miesten olympiavalintojen suhteen. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä avaa erikoista tilannetta.

Iivo Niskanen vastasi Oberhofin maailmancupin parhaasta suomalaissuorituksesta, kun hän sijoittui toiseksi paraatimatkallaan, perinteisen kympin väliaikalähtökisassa.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä näki Niskasen suorituksessa merkkejä paremmasta sairastelun aiheuttaman alavireen jälkeen.

– Iivon kohdalla aika oletettu lopputulos. Kyllähän se on tiedossa, että jos hän on terveenä, hän taistelee aina palkintopallisijoituksesta perinteisen kympin väliaikalähdöllä. Sitä taustaa vasten se oli varmaan rauhoittava signaali siitä, että ollaan pelissä mukana, Isometsä summaa.

Isometsä kuvailee Niskasen tekemistä ladulla tasapainoiseksi. Hän jäi kilpailun voittaneesta, hurjavireisestä norjalaisesta Martin Löwström Nyengetistä 13,8 sekuntia.

– Se oli sillä tavalla tärkeä, että jos olisi mennyt huonosti, niin Iivolla ei olisi ollut oikeastaan mitään paikkaa ennen olympialaisia saada varmuutta siitä omasta kunnosta. Samat sanat käy kymmenenneksi hiihtäneeseen Arsi Ruuskaseen, joka hiihti viime viikonloppuna SM-kisoissa ihan katastrofaalisen huonosti. Hän sai nyt hyvän signaalin itselleen.

– Jos ajatellaan tätä viikonloppua, niin kukaan muu ei sellaista signaalia saanut kuin nämä kaksi henkilöä.

Hakola ja Hyvärinen pahasti hukassa

Miesten maajoukkueesta kriittistä huomiota voi kääntää Ristomatti Hakolaan, joka kärsii selkävaivasta, ja Perttu Hyväriseen, joka summasi Viaplaylle sunnuntain suorituksensa "paskaksi".

– Jos ajatellaan, että Niko Anttola jätti Tour de Skin kesken, eikä ole sen jälkeen hiihtänyt kilpaa, niin se, ettei ole hiihtänyt, niin on ollut olympiavalintoja ajatellen paras näyttö. Perttu Hyvärinen ja Ristomatti Hakola ovat tavallaan kilvoitelleet Anttolaa vastaan, ja he ovat hiihtäneet, mutta huonosti. Anttolan osakkeet ovat vain nousseet heihin nähden. Sitä ei toki ole missään kerrottu, jättikö Anttola Tourin kesken sairauden takia vai muista syistä. Hänellä on tästä kolmikosta parhaat näytöt tältä kaudelta, Isometsä luotaa.

Miesten kolmesta viimeisestä olympiapaikasta kilpailee nyt neljä miestä: Hakola, Hyvärinen, Anttola ja Niilo Moilanen.

Suomen olympiavalintojen suhteen tilanne voi muuttua ratkaisevasti 20. tammikuuta, jolloin Suomi voi saada kahdeksannen hiihtäjän paikan olympiakisoihin. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että joku pienemmistä hiihtomaista luopuu omasta kiintiöpaikastaan.

– Se helpottaisi valitsijoiden urakkaa. Hakolalla oli tänään pahaa selkävaivaa ja ne selkävaivat tahtovat monesti olla sellaisia, että ne ovat vähän pidempiä juttuja. Se on yksi seikka, mikä pitää ottaa huomioon. Terveitä urheilijoita sinne kisoihin pitää viedä. Kyllä se on miesten puolella todella kimurantti juttu valintojen suhteen. Täytyy nyt miettiä sitä, että meillä olisi yleishiihtäjiä, jotka pystyvät hiihtämään normaalimatkoja. Me ei voida valita kolmea sprintteriä, silloin meillä loppuu ukot kesken, Isometsä näkee.

Isometsä painottaa olympiavalinnoissa Suomen viestijoukkueen kokoonpanon tärkeyttä.

– Sitä varmaan päävalmentaja Teemu Pasanen tällä hetkellä miettii, että saadaan jokaiselle matkalle täysmiehitys. Kuitenkin täytyy muistaa, kun puhutaan näistä viimeisistä paikoista, että ei niillä mitalitaulukoihin ole mitään merkitystä. Ne jotka taistelevat mitaleista, ne on kisoihin jo valittu. Mutta miehissä viestit on potentiaalisin mitalisauma, ja sitä pitää miettiä valinnoissa, että siellä on varmasti paras ja iskukykyinen joukkue, ja että siellä on sairastumisvaraa, koska kisoissa herkästi tulee sairastumisia.

Henkilökohtaisella tasolla Suomen mitalisaumat maastohiihdossa lepäävät Iivo Niskasen ja Lauri Vuorisen harteilla. Niskaselle potentiaalisin matka Milano-Cortinassa on perinteisen 50 kilometriä, Vuoriselle perinteisellä hiihdettävä sprintti.

– Ne on vähän ohuensorttiset saumat, mutta ne ovat olemassa, Isometsä päättää.

Vuorinen väläytti nousevaa tuloskuntoaan neljännellä sijalla vapaan sprintissä Oberhofissa, jossa tosin liuta kärkinimiä loisti poissaoloillaan.