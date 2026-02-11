Suomen naiset kilpailevat torstaina talviolympialaisten 10 kilometrin kilpailussa samalla nelikolla, joka avasi lauantaina maastohiihdon olympiakilpailut Val di Fiemmessä.

Suomalaisista kisaan osallistuvat Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski, Vilma Nissinen ja Vilma Ryytty.



Torstaina kympin hiihtotapa on vapaa. Lauantain yhdistelmäkilpailussa Niskanen oli neljäs ja Ryytty 15:s, mutta Pärmäkoski ja Nissinen jäivät kauas kärjestä. Pärmäkoski arvioi viikonlopun yhdistelmäkisan jälkeen, että hänen vapaan hiihtotavan osuutensa oli kuitenkin ok.



Nissinen oli avauskisansa jälkeen huolissaan, avautuuko hänellä olympialaduilla enää edustustehtäviä, mutta huoli oli turha.



Miehet kilpailevat vapaan hiihtotavan kympin perjantaina. Suomi on mukana kvartetilla Niko Anttola, Emil Liekari, Joni Mäki ja Arsi Ruuskanen. Iivo Niskanen ei odotetusti ole mukana kilpailussa.



Ruuskanen oli yhdistelmäkilpailussa sunnuntaina parhaana suomalaisena 11:s, mutta sijoitus oli hänelle pettymys. Anttola tähyää sairastelujen jälkeen takaisin terävään vireeseen.



Liekari ja Mäki hiihtivät tiistaina sprintissä, mutta eivät yltäneet välieriin. Mäki oli sprintin 16:s ja Liekari 21:s.



Vapaan hiihtotavan kilpailut ovat suomalaisille myös tarkistuspiste kohti viikonlopun viestivalintoja. Naiset kilpailevat 4x7,5 kilometrin viestin lauantaina, miehet sunnuntaina. Viestissä kaksi osuutta hiihdetään perinteisellä hiihtotavalla, muut kaksi vapaalla.