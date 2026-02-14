



Naisten viestissä omituinen asetelma – "Kieltämättä vähän karmeaa" 3:46 Jari Isometsä naulasi Hiihtoniiloissa asetelmat naisten viestiin: "Tämä on mitalijoukkue" Julkaistu 14.02.2026 06:56 Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi Suomen naisilla on tänään käytävässä maastohiihdon olympiaviestissä erinomaiset mahdollisuudet palata arvokisojen mitalikantaan. Alakanttiin menneistä kisoista huolimatta Suomi on MTV Urheilun asiantuntijan Jari Isometsän mukaan ennakkoon suurin suosikki pronssimitalille. Suomen joukkue julkaistiin perjantaina illalla, ja kokoonpano oli kaikkea muuta kuin yllättävä. Johanna Matintalo ja Kerttu Niskanen hiihtävät tässä järjestyksesä perinteisellä, Vilma Ryytty ja Jasmi Joensuu vapaalla. Ainoa mietinnän paikka liittyi lähinnä kolmanteen osuuteen, mutta Ryytty oli siihen lopulta selkeä valinta ohi Krista Pärmäkosken, joka epäonnistui olympialaduilla niin yhdistelmäkisassa kuin kympin vapaalla ja ehti lähteä jo kotiinkin ennen viikonlopun koitoksia. Pärmäkoski sivuutettiin viestivalinnoissa vasta toista kertaa sen jälkeen, kun hän nousi ensimmäistä kertaa viestinelikkoon vuoden 2011 MM-kisoissa. Edellinen, tähän saakka ainoa kerta oli MM-laduilla 13 vuotta sitten – silloinkin Val di Fiemmessä. – Toivoin, että Pärmäkoski olisi ollut tuossa, sillä näen hänellä potentiaalin olla parempi kuin Ryytty, mutta tänä päivänä asia ei ole niin, Isometsä sanoo. Suomen viimeisin naisten viestimitali olympialaisissa on 12 vuoden takaa Sotshista. Myös MM-kisoissa kaksi edellistä yritystä on tuottanut vesiperän.

Isometsä sanoi näiden kisojen alla, että todennäköisin maastohiihtomitali tulee juurikin naisten viestistä. Pelkästään suomalaisten tähänastisten näyttöjen perusteella tätä arviota olisi kenties syytä tarkastella tässä kohtaa uudestaan, mutta kun muillakin on ollut vaikeaa, mikään ei oikeastaan ole muuttunut.

– On kieltämättä vähän karmeaa, että jos mietitään, mitkä meidän sijoituksemme näissä kisoissa ovat olleet, niin olemme tällä joukkueella siinä tilanteessa, että tämän joukkueen pitää epäonnistua, että ei tule pronssia, Isometsä hämmästelee.

– Saksa on se ainoa maa, joka pystyy Suomen haastamaan – ihan pienellä varauksella Sveitsi ja vielä pienemmällä USA. Mutta Saksa on ollut vielä enemmän metsässä kuin Suomi.

Mitalin todennäköisyydet ovat Isometsän mukaan sitä suuremmat, mitä pidempään Suomi pysyy viestin ylivoimaisen voittajasuosikin Ruotsin ja lähestulkoon yhtä selkeän kakkossuoskin Norjan kyydissä.

Matintalo ja Niskanen ovat perinteisen osuuksilla tältä osin ratkaisevassa asemassa.

– Toive olisi, että saisimme hiihtää Ruotsin ja Norjan kanssa kaksi ensimmäistä osuutta, jolloin olisimme vähintään minuutin Saksaa edellä. Vaikka loppupää ei ole kansainvälisesti niin terävä vapaalla, ei siellä ole Saksalla heittää sen kovempaa.

– Jos Ruotsi ja Norja karkaavat jo alkumatkasta, niin sitten olemme vähän vaikeuksissa.

Suomen ankkurina hiihtävä Joensuu hävisi vuosi sitten Trondheimin MM-viestin kiritaiston Saksan Victoria Carlille, mutta tämä ei ole mukana olympialaisissa viime maaliskuussa sotilasurheilun MM-kisoissa antamansa positiivisen dopingnäytteen vuoksi.

Tällä kertaa Saksaa ankkuroi Pia Fink, joka oli torstain kympillä 19:s, pykälän heikompi kuin parhaaksi suomalaiseksi noussut Ryytty.

– Jasmin kohdalla on kysymysmerkkejä sikäli, että hän antoi viestinäytön sillä, ettei hiihtänyt ollenkaan. Olisi ollut tosi mielenkiintoista nähdä kympin kisassa, että mikä hänen kuntotilanteensa on. 7,5 kilometriä vapaata tuossa maastossa, niin ne ovat aika ratkaisevia juttuja.

Isometsä alleviivaa myös olosuhteen merkitystä. Val di Fiemmeen on ennustettu viestipäivälle kovaa vesisadetta.

– Välineet näyttelevät isoa roolia. Nyt pitää onnistua.

Viesti alkaa kello 13.

Kärkijoukkueiden kokoonpanoja naisten viestiin: Ruotsi Linn Svahn, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonna Sundling Norja Kristin Austgulen Fosnäs, Astrid Öyre Slind, Karoline Simpson-Larsen, Heidi Weng Suomi Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Vilma Ryytty, Jasmi Joensuu Saksa Laura Gimmler, Katharina Hennig Dotzler, Helen Hoffman, Pia Fink Sveitsi Anja Weber, Nadja Kälin, Marina Kälin, Nadine Fähndrich Yhdysvallat Julia Kern, Rosie Brennan, Novie McCabe, Jessie Diggins

