Suomen naisilla on tänään käytävässä maastohiihdon olympiaviestissä erinomaiset mahdollisuudet palata arvokisojen mitalikantaan. Alakanttiin menneistä kisoista huolimatta Suomi on MTV Urheilun asiantuntijan Jari Isometsän mukaan ennakkoon suurin suosikki pronssimitalille.
Suomen joukkue julkaistiin perjantaina illalla, ja kokoonpano oli kaikkea muuta kuin yllättävä. Johanna Matintalo ja Kerttu Niskanen hiihtävät tässä järjestyksesä perinteisellä, Vilma Ryytty ja Jasmi Joensuu vapaalla.
Ainoa mietinnän paikka liittyi lähinnä kolmanteen osuuteen, mutta Ryytty oli siihen lopulta selkeä valinta ohi Krista Pärmäkosken, joka epäonnistui olympialaduilla niin yhdistelmäkisassa kuin kympin vapaalla ja ehti lähteä jo kotiinkin ennen viikonlopun koitoksia.
Pärmäkoski sivuutettiin viestivalinnoissa vasta toista kertaa sen jälkeen, kun hän nousi ensimmäistä kertaa viestinelikkoon vuoden 2011 MM-kisoissa. Edellinen, tähän saakka ainoa kerta oli MM-laduilla 13 vuotta sitten – silloinkin Val di Fiemmessä.
– Toivoin, että Pärmäkoski olisi ollut tuossa, sillä näen hänellä potentiaalin olla parempi kuin Ryytty, mutta tänä päivänä asia ei ole niin, Isometsä sanoo.
Suomen viimeisin naisten viestimitali olympialaisissa on 12 vuoden takaa Sotshista. Myös MM-kisoissa kaksi edellistä yritystä on tuottanut vesiperän.