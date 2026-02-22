Naisten 50 kilometrin kilpailun ruotsalaisista mitalisuosikeista jo kaksi jää pois Val di Fiemmen olympialatujen päätöskilpailusta. Frida Karlssonin lisäksi sairastuminen vie sivuun Jonna Sundlingin.

Muun muassa SVT:n mukaan Ruotsin hiihtoliitto kertoo, että Jonna Sundlingille on tullut lauantaina vilustumisen oireita, eikä hän voi siksi kilpailla päätösmatkalla.



Ruotsin naiset ovat voittaneet Val di Fiemmessä kaikki henkilökohtaiset kilpailut ja pariviestin. Karlsson vei nimiinsä yhdistelmäkilpailun ja vapaan hiihtotavan kympin, ja sprintissä sinikeltaiset ottivat kolmoisvoiton Linn Svahnin, Sundlingin ja Maja Dahlqvistin voimin.



Ainoa takaisku Ruotsin naisille on tullut viestissä, jossa Ebba Anderssonin kuperkeikka romutti kultahaaveet ja avasi Norjalle tien kultaan.



Perinteisellä hiihtotavalla kisattavalla 50 kilometrillä ruotsalaisista kisaavat Andersson ja Emma Ribom. Suomalaisista ovat mukana Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski.



Naiset hiihtävät 50 kilometriä ensi kertaa olympialaisissa. Viime talven MM-hiihdoissa Trondheimissa matka kilpailtiin vapaalla hiihtotavalla. Voiton vei Karlsson ennen Norjan Heidi Wengiä ja uransa sittemmin lopettanutta Therese Johaugia. Weng kisaa myös tänään.



Naisten hiihto alkaa kello 11 Suomen aikaa.