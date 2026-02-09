Suomen ykkösmaastohiihtäjä Iivo Niskanen suoriutui alakanttiin olympialaisten avausmatkalla sunnuntaina. Puhalleltuaan pahimman pettymyksen pois hän kertoi MTV Urheilulle jatkosuunnitelmastaan Val di Fiemmen kisaladuille.
Niskanen oli 10+10 kilometrin yhdistelmäkisassa vasta 17:s. Eroa kärkeen tuli 1.41, kun suomalaistähti kärsi perinteisen osuudella myös selkeistä kalusto-ongelmista.
– Ei ihan napsunut tällä kertaa lankulle millään osa-alueella, Niskanen totesi MTV Urheilulle hyvän aikaa kisan jälkeen.
Niskanen ei saanut olympialaisille toivomaansa alkua. Päätähtäin on edelleen perinteisellä 50 kilometrillä, joka hiihdetään vajaan kahden viikon kuluttua.
– Toivottavasti asiat naksahtelevat vähän paremmin sitten siellä.
Jatko olympialaisissakin alkaa selventyä.
– Varmasti sitten todennäköisesti viestiä kohti. Sitä varmaan seuraavaksi, Niskanen summasi viitaten siihen, että hän jättäisi normaalimatkoista tulevana perjantaina hiihdettävän vapaan 10 kilometrin kisan väliin.
Miesten 4 x 7,5 kilometrin viesti on ohjelmassa tulevana sunnuntaina.