Metsä Groupin pääjohtaja Jussi Vanhasen mielestä hakkuiden rajoittaminen ei ole oikea ratkaisu ilmastonmuutoksen torjuntaan. Vanhanen totesi MTV:n Uutisextrassa, että ongelma ratkeaa vain fossiilipäästöjä vähentämällä.

Ilmasto- ja luontopaneelit sekä monet ympäristöjärjestöt vaativat hakkuiden vähentämistä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi. Metsä Groupin pääjohtaja pitää vaatimusta ajatusvirheenä.

– Tässä välillä hukkuu se ongelma, että mikä on se perusajatus, mikä on se ongelma. Mikä on se, minkä aiheuttaa lämpenemistä? Ne ovat fossiilipäästöt, totesi Vanhanen MTV:n Uutisextrassa.

– Metsät voi olla korkeintaan jonkinlainen, lyhytaikainen ja väliaikainen laastari pieneltä osin tähän ilmaston lämpenemiseen. Oikea ongelma ovat ne fossiilipäästöt. Siitä pitäisi keskustella, että miten me edelleen jatkamme fossiilipäästöjen vähentämistä, painotti Vanhanen.

Vanhasen mukaan Suomessa on päästy jo lähes fossiilivapaaksi energian tuotannossa, mutta liikenteessä tavoite on vielä kaukana.

Tavoitteena metsien hyvinvointi ja kestävä käyttö

Metsä Groupin pääjohtaja vakuutti Uutisextran haastattelussa, että metsien hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa on myös metsänomistajien ja metsäyhtiöiden tavoite. Jo nyt moni metsänomistaja hakkauttaa metsiään vähemmän kuin mihin olisi mahdollisuus.

Vanhanen muistutti Uutisextrassa, että metsien kannalta ilmaston lämpeneminen on paitsi haaste niin myös mahdollisuus.

– Ilmastonmuutos tulee kiihdyttämään meidän metsien kasvua. Todennäköisesti metsät kasvavat tulevaisuudessa nettona selvästi enemmän kuin nyt kunhan me huolehditaan, että niitä metsiä hoidetaan hyvin. Hyvin hoitaminen tarkoittaa myös, että niitä hakataan, koska nuoret metsät kasvavat paljon nopeammin kuin vanhat, selvensi Vanhanen

Hiilinielulaskelmien mukaan Suomen metsien hiilinielut ovat heikentyneet eli metsät eivät sido hiilidioksidia niin paljon kuin on aiemmin arvioitu.

Esillä on ollut ajatus vähentää hakkuita 10-20 miljoonalla kuutiometrillä, mutta se aiheuttaisi merkittäviä vaikeuksia metsteollisuudelle ja tulonmenetyksiä metsänomistajille.

Teollisuus kestää mutta kestääkö Suomi?

Pääjohtaja Vanhanen muistutti, että hakkuiden vähentämisellä olisi myös hintansa.

– Metsäteollisuushan sopeutuu siihen tarjolla olevaan ja myös kustannuspuolella käyttökelpoiseen raaka-ainemäärään, mutta sopeutuuko Suomi? kysyi Vanhanen ja viittasi metsäteollisuuden taloudelliseen merkitykseen.

– Tämän koko tuotantoketjun arvonlisä on kahdeksan miljardia euroa vuodessa. Metsäteollisuuden tuotanto on siitä vain osa. Koska me käytetään kotimaista raaka-ainetta, niin siitä ketjusta valuu koko yhteiskuntaan, koko Suomeen sitä arvonlisää joka päivä. Meidän verokertymä, mikä tästä toiminnasta tulee on lähes neljä miljardia euroa vuodessa. Se tulee pienenemään, mikäli hakkuita rajoitettaisiin.

Trumpin tullit ja heikko dollari ahdistavat metsäteollisuutta

Presidentti Donald Trumpin poukkoileva tullipolitiikka ja halventunut dollari vaikeuttavat myös metsäteollisuuden vientiä. Erityisesti Yhdysvalloissa suomalaisfirmojen pitkäaikaisetkin asiakkaat joutuvat nyt arvioimaan, mistä tuotteita saa luotettavasti ja mihin hintaan.

Metsäteollisuus joutuu sopeutumaan tilanteeseen ja seuraukset voivat heijastua koko tuotantoketjuun aina puun hintaan asti.

– Meidän on sopeutettava meidän kustannustaso siihen vallitsevaan markkinahintaan, oli se sitten Euroopassa, oli se sitten USA:ssa tai Kiinassa, summasi Vanhanen.

– On ihan selvä asia, että Euroopan kilpailukyky tässä globaalissa muutoksessa ja geopolitiikan muutoksessa rapautuu Euroopan ulkopuolella. Se mitä me voimme tehdä on pitää meidän kustannuskilpailukyvystämme huolta, hän täsmensi.

Synkkyyden keskellä pientä tulevaisuuden toivoa tarjoaa esimerkiksi EU:n ja Intian uusi kauppasopimus. Se voi tarjota metsäteollisuudellekin uusia vientimahdollisuuksia Intian suurille ja kasvaville markkinoille.