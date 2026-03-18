Israelissa ainakin kaksi ihmistä on saanut surmansa Tel Avivin lähellä sen jälkeen, kun Iranin laukaisi ohjuksia Israelia kohti.
Rypälepommit valaisivat Tel Avivin taivaan keskiviikon vastaisena yönä ilmahälytysten luodessa kauhuelokuvamaisen tunnelman.
Uutistoimisto Reutersin julkaisemat videot Holonista läheltä Tel Avivia taas näyttävät tuhon kaduilla aamun valjettua. Iranin kerrotaan iskeneen useaan paikkaan Keski-Israelissa.
Ainakin kaksi ihmistä on saanut surmansa, kertoo Israelissa toimiva Punaista Ristiä vastaava kansallinen Magen David Adom -järjestö.
Iranin valtiontelevision mukaan iskut olivat kosto Iranin turvallisuusjohtajan Ali Larijani surmasta, jonka Iran vahvisti tiistaina.
