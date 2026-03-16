Osa työnantajista jättää työpaikan laittamatta julkiseen hakuun, koska tehtäviin tulee tällä hetkellä niin paljon hakemuksia. Espoon työllisyyspalvelut vastaa ongelmaan tarjoamalla uutta työnvälityksen mallia.

Espoossa ja Kauniaisissa toimiva Espoon työllisyyspalvelut on syksystä lähtien tarjonnut työnvälitystä työpaikkoihin, jotka eivät ole julkisesti nähtävillä.

– Vain työllisyyspalvelut näkee hakuilmoitukset, ja me etsimme suoraan työnhakijajoukosta sopivat ehdokkaat yritykselle, kertoo Espoon kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkuuspäällikkö Anna-Mari Rouru MTV Uutisille.

Asiakasyritys haastattelee ehdokkaat ja tekee valintapäätöksen. Palvelun tarkoituksena on parantaa yritysten rekrytointikokemusta.

– Moni työnantaja kertoo, että heille tulee iso määrä hakemuksia ihmisiltä, jotka voivat sanoa suoraan, etteivät ole kauhean kiinnostuneita paikasta, mutta heidän on pakko hakea.

Työttömien työnhakijoiden on velvollisuus hakea töitä saadakseen työttömyystukea.

Hakemustulva on heijastunut siihen, että avoimia työpaikkoja ilmoitetaan julkisesti Rourun mukaan aiempaa vähemmän varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

– Yrittäjillä on kädet täynnä töitä. He varmasti miettivät tarkasti sitä, julkaisevatko he työpaikkailmoituksia lainkaan, sillä näihin työpaikkoihin on sitten hakijoita todella paljon.