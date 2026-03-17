Suomalaiset yritykset ovat toiveikkaita viennin kasvunäkymistä, ilmenee EK:n vientibarometrista.
Elinkeinoelämän keskusliiton tekemän kyselyn mukaan viennin kasvuodotukset ovat vahvistuneet 7 prosenttia verrattuna syyskuun arvioihin.
EK:n kansainvälisestä kaupasta ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja Timo Vuori arvioi, että perusnäkemys on pysynyt samana, vaikka barometrin vastaukset kerättiin ennen Lähi-idän sodan syttymistä.
Myös Teknologiateollisuus ry:n barometri kertoo myönteisistä näkymistä.