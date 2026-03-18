– Tällaisia torjuntadrooneja ei kannata rakentaa varastoon, koska ne vanhenevat. Tämän takia me olemme rakentaneet pienen, kontin kokoisen droonitehtaan, joka tekee drooneja silloin, kun niitä tarvitaan, sellaisina kuin niitä tarvitaan, kertoo Sensofusion Oy:n tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen .

Kasvu on kovaa

Puolustusalan markkinoilla on nyt kysyntää hyvin monenlaisille tuotteille ja yksi kilpailuetu on se, jos tuotteen tai palvelun voi toimittaa nopeasti.

– Yhtään ei ole vielä myyty, mutta kiinnostus on ollut kovaa. Tuotekehitystä on tehty pari kuukautta. Nämä eivät kiinnosta ainoastaan konfliktissa olevia maita vaan kiinnostusta on yleisemminkin. Paljon puhutaan siitä, miten Euroopan pitäisi varautua drooniuhkaan. Ja varautumista ei pidä tehdä niin, että hankitaan varastoihin paljon drooneja vanhentumaan, Sensofusionin Hyppönen toteaa.