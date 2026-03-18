Suomalainen Sensofusion-yritys on kehittänyt rahtikonttiin rakennettavan torjuntadroonitehtaan.
Suomalainen puolustus- ja ilmailuteollisuus oli viime vuonna historiallisessa, yli 30 prosentin kasvussa.
Niin Ukrainan kuin Lähi-idän sodat ovat kasvattaneet erilaisten puolustusratkaisujen kysyntää. Drooniuhkiin varautuminen on yksi kehityskohteista.
Sensofusion-yritys on kehittänyt rahtikonttiin mahtuvan pienen droonitehtaan, jossa 3D-tulostimella tulostetaan osia torjuntadrooniin.
Varusmiehet pystyvät yrityksen mukaan lyhyen koulutuksen jälkeen kokoamaan droonit eli lisäämään muun muassa moottorin ja kameran tulostettuihin osiin. Päärakenteet ovat hiilikuidulla vahvistettua muovia.
Konttitehdas pystyy Sensofusonin mukaan tulostamaan non 50 droonia päivässä. Valmistuneet torjuntadroonit voidaan lähettää törmäämään vihollisen hyökkäysdrooneihin.
– Tällaisia torjuntadrooneja ei kannata rakentaa varastoon, koska ne vanhenevat. Tämän takia me olemme rakentaneet pienen, kontin kokoisen droonitehtaan, joka tekee drooneja silloin, kun niitä tarvitaan, sellaisina kuin niitä tarvitaan, kertoo Sensofusion Oy:n tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen.
Sensofusionin kontin ideana on se, että valmistettavia drooneja pystytään nopeasti muokkaamaan tiedustelutiedon perusteella.