Metsä Groupin toimitusjohtaja Jussi Vanhanen kertoo MTV:n Uutisextrassa Yhdysvaltojen tullipolitiikan aiheuttaneen pysyvää epävarmuutta yhtiön liiketoimintaan.

Metsä Groupin pitkäaikaiset yhdysvaltalaiset asiakkaat joutuvat miettimään, mistä heidän kannattaa kartonkitilauksensa tehdä.

Presidentti Donald Trumpin nostamat tullit ovat aiheuttaneet pysyvää epävarmuutta, kun tulevien vuosien tullitasosta ei ole varmuutta.

Viime viikkojen Grönlanti-jupakka osoitti sen, että presidentti Trump voi nopeasti muuttaa tulleja suuntaan tai toiseen.

– Tullien suurin vaikutus meille on se, että meidän amerikkalaiset asiakkaamme kysyvät mihin he voivat uskoa, mihin he voivat luottaa. Meillä on Yhdysvalloissa pitkiä asiakassuhteita ja tilauksia tehdään pitkäksi ajaksi eteenpäin, Metsä Groupin toimitusjohtaja Jussi Vanhanen sanoo.

Metsä Groupille epävarmuus on tarkoittanut sitä, että sen on pyrittävä laskemaan omia kustannuksiaan. Viime vuonna yhtiö vähensi yli 400 työpaikkaa.

Tullien aiheuttama epävarmuus oli yksi osasyy vähennyksiin.

– Tämä (epävarmuus tulleihin liittyen) vaikutti joillakin tehtaista kyllä, erityisesti meidän Ruotsin tehtaalla, Vanhanen sanoo.