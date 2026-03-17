Nordea valmistautuu vähentämään noin 1 500 työntekijää eri puolilla konsernia tämän ja ensi vuoden aikana.

Toimillaan Nordea tavoittelee vähintään 600 miljoonan euron vuotuisia kuluvähennyksiä vuoteen 2030 mennessä.



Nordea työllisti vuodenvaihteessa liki 32 000 ihmistä, joista Suomen osuus oli vajaat 6 600. Tanskassa ja Ruotsissa Nordealla oli palkkalistoillaan yli 7 000, Norjassa vajaat 3 400 ihmistä.



Tulevien muutosneuvottelujen aloittamisesta tai vähennysten kohdistumisesta maittain ei ole vielä päätöksiä, kerrottiin Nordean viestinnästä.