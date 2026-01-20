Auer-oikeudenkäynti jatkuu tänään Turussa. Oikeus käy tänään läpi Anneli Auerin vanhempien esitutkintakertomuksia ja kuulee hänen lastensa isän siskoa todistajana.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus jatkaa tänään Anneli Auerin ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukan (vaihtanut nimeään myöhemmin) seksuaali- ja väkivaltarikossyytteiden käsittelyä.

MTV:n rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä. Tiedot päivittyvät tähän juttuun.

Oikeudenkäynnin oli tarkoitus jatkua jo viime viikolla, mutta sairaustapauksen vuoksi viime viikon istunnot jouduttiin perumaan. Tällä viikolla jäljellä on enää kolme käsittelypäivää ennen ensi viikon loppulausuntoja.

Oikeudenkäynti on jatkunut viikoittain lokakuun puolivälistä saakka.

Tänään oikeus käy läpi Auerin vanhempien eli hänen lastensa isovanhempien aiempia kertomuksia poliisille. Auerin isä on kuollut ja äiti niin huonossa kunnossa, ettei häntä voida kuulla henkilökohtaisesti oikeudessa. Auerin vanhemmat eivät aikoinaan uskoneet Auerin kolmen nuorimman lapsen väitteitä heille tapahtuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista.

Oikeuden on tarkoitus kuulla tänään todistajana myös edesmenneen Jukka S. Lahden siskoa, joka on siis Auerin lasten täti. Hän on puolustuksen todistaja ja hänen on tarkoitus kertoa siitä, miten Auerin lapset vieraannutettiin sukulaisistaan sijaisperheessä.

Kello 9.59

Oikeus pitää nyt lyhyen tauon.

Kello 9.52

Todistaja tarkentaa kysyttäessä, että sijaisisä tuli ulos pihalle joululahjojen vientireissulla kertomaan, että soittaisi poliisit. Auerin lapset eivät kuulleet uhkausta.

Nainen muistelee, että sijaisisä uhkasi häntä poliisilla kolme kertaa.

Todistaja palaa vielä vuoteen 2007, kun Anneli Auer pääsi pois sairaalasta Jukka S. Lahden kuoleman jälkeen. Todistaja ei muista, että lasten ja Auerin välillä olisi tapahtunut minkäänlaista muutosta.

Todistaja ei myöskään muista, että lapsissa olisi minkäänlaisia viiltojälkiä.

– Kyllä mä pienimmille laitoin yökkäreitäkin. Anteeksi, kuulostaa ihan naurettavalta, todistaja sanoo naurahtaen, kun häneltä kysellään lasten mahdollisista viiltovammoista.

Hän ei näytä uskovan lainkaan, että lapsia olisi viillelty missään vaiheessa.

Todistaja ei muista tarkalleen, milloin sai kuulla lapsiin kohdistuvista seksuaalirikosepäilyistä. Hän kertoo, ettei ole ollut ikinä missään tekemisissä Jens Kukan kanssa tai tunne tätä millään tavalla.

Todistajan kuuleminen päättyy tähän ja hän saa luvan poistua salista.

Kello 9.42

Todistajan mukaan sijaisvanhemmat eivät antaneet lasten enää nähdä häntä. Ensin sijaisvanhemmat asettivat säännön, että pienimmät sisarukset saavat tulla vain, jos heidän vanhin siskonsa ole ole paikalla.

– Sitten lapset eivät saaneet tulla enää ollenkaan ja sijaisvanhemmat uhkasivat poliisilla, kun yritimme sopia tapaamisia, nainen kertoo.

Mitään perusteluita sijaisvanhemmat eivät antaneet tapaamiskiellolle. Sama koski todistajan siskoa, joka on nykyisin jo kuollut. Hänkään ei saanut enää tavata todistajan mukaan Auerin kolmea nuorinta lasta.

– Vanhinta tyttöä saatiin tavata, kun hän oli muuttanut pois sijaisvanhemmilta. Häntä käytiin joskus katsomassa.

Sitten nainen sai kuulla, että poliisi epäili, että lapsiin olisi kohdistettu seksuaalirikoksia.

– Heti olin, että ei sellaista ole käynyt, nainen kertoo.

Hän ei uskonut, että mitään rikoksia olisi tapahtunut.

Nyt kun Auerin lapset ovat muuttaneet pois sijaisvanhemmiltaan, nainen kertoo tavanneensa kaikkia muita paitsi perheen poikaa.

Kello 9.36

Todistaja muistelee, että pienimmät lapset alkoivat ehkä vähän vierastaa häntä, kun he olivat sijoitettuina pienten lasten vastaanottokotiin.

– Kun tapaamiset harventuivat, nainen kertoo.

Nainen kertoo, että pienten lasten vastaanottokodissa vieraili myös hänen lapsensa, siskonsa ja Auerin vanhemmat.

Koko suku osallistui keskusteluun siitä, mihin lapset sijoitetaan pysyvästi.

– Meillä ei ollut mahdollisuutta ottaa lapsia, niin Auerin veli ja tämän vaimo suostuivat ottamaan lapset. Siinä oli vähän vääntöä, he eivät olleet kauhean innokkaita, todistaja kertoo.

– Yhteydenpito vaikeutui. Aluksi he antoivat meidän tavata lapsia, lapset olivat meillä hoidossa viikonloppuisin. Sitten se vaikeutui ja vaikeutui, kunnes lopuksi ei saatu ollenkaan tavata heitä.

Nainen kertoo, että Auerin lapset olivat heillä yökylässä useita kertoja. Hän ei tiedä, miksi sijaisvanhemmat päättivät lopettaa tapaamiset.

– He rupesivat yhtäkkiä erkaannuttamaan lapsia kaikista sukulaisista ilman mitään syytä.

Todistajan mukaan tämä tapahtui ehkä noin vuoden kuluttua siitä, kun lapset olivat muuttaneet sijaisvanhemmille.

Naisen mukaan lapset eivät uskaltaneet oikein puhua oloistaan sijaisperheessä. Kun vanhin tytöistä muutti pois, täti kertoo saaneensa tältä tietoja lasten oloista.

– Hän kertoi, että oli hirveän vaikeaa olla siellä, kaikesta syytettiin häntä. Ja sijaisvanhemmat yrittivät kääntää pikkuisia isosiskoa vastaan, todistaja kertoo.

– Lapsista tuli sulkeutuneita, vaikka olivat aiemmin olleet avoimia. Kun tavattiin kirjastossa, pienimmät lapset eivät sanoneet meille edes moi, ihan kuin olisimme olleet jotain hirviöitä.

Naisen mukaan sijaisvanhemmat eivät päästäneet häntä sisälle koskaan. Silloin kun lapset saivat vielä vierailla sukulaisillaan, häntä ei päästetty sisään, kun hän palautti lapsia.

– Myöhemmin, kun vein joululahjoja, ei päästetty ollenkaan sisälle, eikä saatu nähdä lapsia ollenkaan. Lahjat piti jättää ulos ja kun pyysin, että saisimme nähdä lapset, he tulivat sitten pikkueteiseen vilkuttamaan, nainen kertoo.

– Sitten sijaisisä uhkasi poliisilla, jos emme lähde pois.

Kello 9.26

Todistaja saapui saliin. Hän antaa todistajanvakuutuksen.

Hän on vuonna 2006 murhatun Jukka S. Lahden sisko.

Hän kertoo, että ennen veljensä kuolemaa piti yhteyttä tämän ja Anneli Auerin perheeseen "normaalisti". Kun perhe muutti Ulvilaan, hän vieraili perheessä "aika harvoin".

– Täti, täti, he olivat aina mun kimpussa. Että hyvät oli välit, todistaja kertoo suhteestaan veljensä lapsiin, kun veli vielä eli.

Kun veli kuoli henkirikoksen uhrina, todistaja vieraili edelleen perheensä kanssa Auerin luona.

– Ne olivat ihan järkyttyneitä, pienimmät eivät oikeastaan tajunneet. Isommat tajusivat ja äitikin joutui sairaalaan, niin sanoi, että hyvä, ettei molemmat kuolleet, nainen kertoo.

Kun Auer joutui tutkintavankeuteen ja lapset sijoitettiin pienten lasten vastaanottokotiin, todistaja kertoo vierailleensa edelleen lastensa kanssa tapaamassa Auerin lapsia.

Kello 9.11

Oikeudenkäynti alkoi.

Kello 8.49

Hyvää huomenta Suomen Turusta! Valoa kohti mennään.

Oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa kello 9. Käsittely järjestetään tänään yhdessä Turun oikeustalon pienimmistä saleista, joten toivottavasti media ja muu yleisö mahtuvat saliin.

Kollega, rikostoimittaja Rami Mäkinen kertoo oikeustalon aulassa pitäneensä kirjaa Auer-käräjien käsittelypäivistä. Hänen mukaansa nyt on valmisteluistuntopäivä mukaan lukien 26. käsittelypäivä tässä asiassa.

