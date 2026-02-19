Todistaja kertoo miehen puhuneen kansanedustajan mökistä aiemminkin erikoiseen sävyyn.

Luumäen taposta syytetty mies suunnitteli vievänsä kuolleen vaimonsa ruumiin piiloon alueella aikaa viettävän kansanedustajan luo.

– Ensimmäinen ajatus, että hänestä piti päästä eroon. Mutta miten. Ei saanut soittaa naapureille eikä poliisille. Sitten mä ajattelin että vien hänet sille kansanedustajalle. Hänen luota ei varmaan kukaan tulisi etsimään, koska hänellä on varmaan joku suoja, mies kertoi ajatuksistaan poliisin kuulusteluissa.

Mies kuitenkin luopui suunnitelmasta ja vei vaimonsa ruumiin metsätien päähän tekemäänsä hautaan.

Kehuskeli suhteellaan ja uhkasi tappamisella

Mainittua kansanedustajaa mies piti hyvänä kaverinaan.

Poliisin kuulemat todistajat kertoivat miehen tehneen kansanedustajalle erilaisia työhommia ja olleen niiden jälkeen rahoissaan. Todistajat kertoivat lisäksi, että mies myös kehuskeli suhteillaan poliitikkoon.

Erään todistajan mukaan idea kansanedustajan tilusten käyttämisestä ruumiin hävittämiseksi ei olisi ollut miehelle uusi. Naispuoleinen todistaja kertoi miehen pahoinpidelleen hänet ja uhkailleen tappamisella.

– Hän pahoinpiteli minua ja laittoi lattialle ja istui päälleni ja otti veitsen laukusta ja uhkaili sanoen, että tapan sinut ja vaikka joudun vankilaan niin en välitä. Hän sanoi myös, että tapan sinut ja vien tuttavan mökille ja poltan sinut uunissa eikä kukaan löydä sinua koskaan. Hän puhui mökistä, joka kuului kansanedustajatuttavalleen.

Tuttavuussuhde kansanedustajaan oli ollut samaisen todistajan mukaan miehen puheissa muutenkin. Hän oli muun muassa väittänyt, että voisi aiheuttaa entiselle työnantajalleen merkittäviä taloudellisia vahinkoja ilman seuraamuksia.

– [Miehen] mukaan hänellä on niin hyvä suojelija eli se kansanedustaja, että hänelle ei tapahdu mitään. Hän aina leuhki sillä ja että kansanedustaja auttaa häntä hankkimaan Suomen passin, todistaja kuvaili.

Miestä syytetään vaimonsa taposta ja kätkemisestä maastoon. Mies kiistää syytteet väittämällä, että nainen kuoli alkoholin ja lääkkeiden aiheuttamaan myrkytykseen. Mies kertoo tapahtuneesta järkyttyneenä haudanneensa naisen maastoon.

MTV tavoitti miehen mainitseman kansanedustajan, joka kieltäytyi kuitenkin jyrkästi kommentoimasta tapausta millään tavalla. MTV ei julkaise kansanedustajan nimeä, sillä hän ei liity millään tavalla Luumäellä tapahtuneeseen rikokseen eikä hän ole läheinen syytetyn miehen kanssa.