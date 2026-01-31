Anneli Auerin ja hänen entisen miesystävänsä, aiemmalta nimeltään Jens Kukan rikosoikeudenkäynti päättyi tällä viikolla kuukausien jälkeen.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa asiassa päätöksensä 29. huhtikuuta.

Syyttäjä vaatii edelleen Anneli Auerille ja Jens Kukalle tuomiota Auerin lapsiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista.

Auer ja Kukka tuomittiin näistä rikoksista vuonna 2013 ja he ovat tuomionsa suorittaneet. Vuonna 2024 korkein oikeus päätyi purkamaan tuomion pääosin sen jälkeen, kun Auerin lapset peruivat aiemmat puheensa ja sanoivat, että ne eivät pitäneet paikkaansa.

Valtakunnansyyttäjä päätti ajaa syytteitä uudestaan käräjäoikeudessa. Puolustus vaatii syytteiden hylkäämistä.

Anneli Auerin mukaan lokakuussa alkanut oikeudenkäynti oli raskas prosessi.

– Hyvä, että tämä viimein päättyi.

– Totta kai odotan, että sieltä tulee nyt oikea tuomio eli vapauttava tuomio. Ja toivottavasti se jää nyt tähän, että ei enää tarvitse jatkaa tätä. Siinä ei olisi minun mielestäni pienintäkään järkeä, Auer sanoi viimeisenä oikeudenkäyntipäivänä.

Auer kertoi olleensa lastensa kanssa yhteydessä myös oikeudenkäynnin aikana, mutta he eivät ole juurikaan puhuneet keskenään tästä aiheesta.

– Lähinnä lapset ihmettelevät, miksi tämä kaikki täytyy käydä läpi, kun meille kaikille tämä asia on ihan selvä.

Syyttäjä uskoo alkuperäisiin kertomuksiin

Syyttäjien mukaan lasten alkuperäiset kertomukset vuodelta 2011 pitävät edelleen paikkaansa ja Auer ja Kukka tulisi katsoa syyllisiksi lapsiin kohdistuneisiin seksuaali- ja väkivaltarikoksiin.

– Meidän mielestämme ne alkuperäiset kertomukset näistä nyt syytteissä tarkoitetuista tapahtumista ovat omakohtaisia ja ne ovat syntyneet oma-aloitteisesti, ei johdattelemalla. Kyllä me uskomme niihin edelleen, erikoissyyttäjä Leena Koivuniemi sanoi MTV Uutisille.

Koivuniemen mukaan lasten uudet, muuttuneet kertomukset ovat ylimalkaisia.

– Niissä tavallaan vain kiistetään se, että näitä tekoja ei ole tapahtunut. Ne eivät ole riittävän yksityiskohtaisia, Koivuniemi perustelee.

Puolustuksen mukaan näyttöä ei ole

Auerin lapset peruivat aiemmat kertomukset aikuistuttuaan. Puolustuksen mukaan lapset puhuvat nyt totta.

– Tälle, että he nyt valehtelisivat, on vaikea keksiä mitään syytä. Mutta sille, että he ovat silloin valehdelleet, he ovat kertoneet ihan ytimekkään ja pätevän syyn, Auerin asianajaja Markku Fredman sanoo.

Fredmanin mukaan syy on vieraannuttaminen, joka tapahtui lasten ollessa sijoitettuna sijaisvanhempien luo asumaan. Lapset alkoivat kertoa kertomuksiaan nimenomaan heille.

Jens Kukan asianajajan Kaarle Gummeruksen mukaan puolustus toi oikeudenkäyntiin hyvää näyttöä Auerin ja Kukan syyttömyyden puolesta.

– Meidän mielestämme uusi näyttö, jota tähän asiaan on saatu, on niin vakuuttavaa, että nämä syytteet pitäisi hylätä. Ne lasten (alkuperäiset) kertomukset ovat niin uskomattomia, että ne olisi pitänyt jo lähtökohtaisesti katsoa epäuskottaviksi, hän sanoo.

Oikeudenkäynnin aikana salissa kiisteltiin myös lääketieteellisestä näytöstä, joka koski lapsilta löytyneitä arpia.

– Olemme pystyneet heikentämään syyttäjien tukitodistelun, eli lääketieteellisten löydösten näyttöarvoa. Ne on ylidiagnosoitu aikanaan ja niissä on käytetty vääriä metodeja, vääriä menetelmiä tämän uv-valon kanssa. Kaikelta osin mielestäni tämä syyttäjien todistelu on vain heikentynyt näiden vuosien aikana, Gummerus sanoo.

Rikostoimittajat Tiia Palmén ja Pekka Lehtinen keskustelivat päättyneestä oikeudenkäynnistä MTV Uutiset Livessä perjantaina.

Lehtinen nosti keskustelussa esiin yhden seikan, johon oikeudenkäynnissä ei saatu selvää vastausta.

– Miksi lapset muuttivat kertomuksiaan. Siihen ei ole ihan selkeätä vastausta saatu – tai siihenkin on tullut ristiriitaisia näkemyksiä. Mikä se todellinen syy on, että lähtivät puhumaan aikuistuttuaan toista? Onko siellä jotain sellaisia vaikuttimia, mitä me ei ehkä tiedetä?