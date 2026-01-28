Syyttäjät sanoivat tiistaina omassa loppulausunnossaan, että Auer ja hänen entinen miesystävänsä tulisi tuomita Auerin lasten alkuperäisten kertomusten perusteella. Lapset ovat aikuistuttuaan peruneet kertomansa.

Uusi oikeudenkäynti Anneli Auerin ja hänen entisen miesystävänsä seksuaali- ja väkivaltarikossyytteistä päättyy tänään keskiviikkona. Vuorossa ovat Auerin ja Jens Kukan puolustuksen loppulausunnot.

Auer ja Kukka tuomittiin rikoksista vuonna 2013, mutta vuonna 2024 korkein oikeus päätyi purkamaan tuomion pääosin. Asianomistajina olleet Auerin lapset ovat aikuistuttuaan kertoneet, että heidän aiemmat kertomuksensa eivät pitäneet paikkaansa, vaan ne syntyivät sijaisvanhempien painostuksesta.

Auerin neljä lasta sijoitettiin Auerin veljen ja tämän vaimon luokse sen jälkeen, kun Auer oli syksyllä 2009 otettu kiinni epäiltynä miehensä murhasta. Vanhin lapsista lähti pian pois sijaiskodista, ja hän on koko ajan sanonut, ettei mitään rikoksia tapahtunut. Myöhemmin isosiskonsa lähdön jälkeen kolme nuorinta sisarusta alkoivat kertoa sijaisvanhemmille väitetyistä rikoksista.

Sijaisvanhemmat ovat tiukasti kiistäneet, että olisivat painostaneet lapsia. Heidän mukaansa lapset alkoivat puhua asioista omaehtoisesti ja yllättäen. Sijaisvanhempia ei ole missään vaiheessa syytetty mistään.

Valtakunnansyyttäjä päätti viime vuoden alussa jatkaa Auerin ja Kukan syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä. Syyttäjä ei vaadi muutoksia heille aiemmin tuomittuihin rangaistuksiin. Auer sai vuonna 2013 Turun hovioikeudessa seitsemän ja puoli vuotta ja Kukka kymmenen vuotta vankeutta. Nämä vankeusrangaistukset he ovat jo istuneet.

"Eivät voineet keksiä tapahtunutta"

Syyttäjät sanoivat loppulausunnossaan eilen tiistaina, että oikeuden ratkaisun tulisi perustua Auerin lasten alkuperäisiin kertomuksiin. Heidän mukaansa on mahdotonta, että pienet lapset olisivat osanneet keksiä kertomiaan seksuaalisia asioita.