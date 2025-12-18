Syyttäjä marssittaa tänään oikeuden eteen lisää todistajia. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden on tarkoitus kuulla tänään neljää henkilöä.

Auer-käräjät jatkuvat Turussa yhdeksättä viikkoa. Tällä viikolla syyttäjä on tuonut oikeuden eteen todistajia toisensa perään. Tänään vuorossa on jälleen neljä syyttäjän todistajaa.

MTV:n rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä, tiedot päivittyvät tähän juttuun.

Aamulla oikeus kuulee Auerin toiseksi nuorinta lasta aikoinaan haastatellutta psykologia. Sitten vuorossa on lasten perheterapeutti, lasten vastuusosiaalityöntekijä ja Turun vankilassa aikoinaan työskennellyt vanginvartija.

Eilen oikeus kuuli Auerin poikaa ja nuorinta tyttöä aikoinaan haastatelleita psykologeja. Auerin aikuistuneiden lasten kertomusten perumisesta huolimatta psykologit eivät pyörtäneet aiempia lausuntojaan siitä, että lasten lapsuuden aikaiset kertomukset olivat uskottavia.

Puolustus on moittinut psykologeja siitä, että he arvioivat lasten mielikuvitukselliset kertomukset uskottaviksi siksi, että lapsista oli löytynyt lääkärintutkimuksissa jälkiä pahoinpitelyistä ja seksuaalisesta väkivallasta.

Toissapäivänä oikeudessa nähtiin erittäin hämmentävä käsittelypäivä, kun lapsia aikoinaan tutkinut gynekologi ja naistentautien erikoislääkäri Minna Joki-Erkkilälle näytettiin lapsista aikoinaan otettuja UV-valokuvia. Joki-Erkkilä ei löytänyt suurimmasta osasta aikoinaan otetuista valokuvista enää mitään arpia.

Kun puolustus marssitti oikeuden eteen Auerin toiseksi nuorimman tyttären ja pyysi Joki-Erkkilää näyttämään tämän olkapäässä aikoinaan havaitun X-kirjaimen muotoisen arven, Joki-Erkkilä näytti kohdan iholla. Kukaan muu ei tuntunut kuitenkaan näkevän kyseisessä kohdassa mitään.

Kello 9.36

Syyttäjä kysyy, suhtautuiko Seppälä kriittisesti tytön kertomuksiin.

– Poliisi pyysi meiltä virka-apua tilanteessa, joss apoliisi itse koki, että lapsen haastattelu olisi hyvä tehdä lapsen kehitykseen erikoistuneen psykologin toimesta. Ajatus tässä oli kai, että psykologin haastattelu olisi mahdollisimman lempeä, eikä traumaattinen lapselle, joka oli kokenut paljon raskaita asioita, Seppälä vastaa.

– Minut oli koulutettu niin, että kyseenalaistaminen tapahtuu tarkentavien kysymysten esittämisellä.

Psykologi poistui haastatteluhuoneesta ja kävi neuvottelemassa haastattelua seuraavan muun tiimin kanssa tarkentavista kysymyksistä. Seppälän mukaan tarkentavat kysymykset olivat käytännössä se kritiikki haastattelutilanteessa.

Seppälä kertoo, ettei muista tytöllä olleen muistilappuja mukana haastatteluissa.

Kello 9.30

Syyttäjä kysyy todistajalta, miksi Auerin toiseksi nuorinta tyttöä haastateltiin monta kertaa.

– Mikäli muista oikein, käytäntönä oli, että varattiin kolme haastattelukertaa. Jos siihen ei ollut tarvetta, niitä peruttiin. Haastattelut noudattivat strukturoitua haastattelumenetelmää. Ehkä ajatuksena oli, että työryhmä pystyy valmistelemaan seuraavaa haastattelua ja pohtia poliisin kanssa lapsille esitettäviä kysymyksiä, Seppälä kertoo.

Psykologi haastatteli lapsen ja videoyhteyden avulla seurantahuoneessa toisaalla muut psykologit, Seppälän mukaan ehkä koko oikeuspsykologinen työryhmä, poliisi ja lasten edunvalvojat seurasivat haastattelua.

Syyttäjä kysyy, millainen 9-vuotiaan tytön haastattelu oli.

– Sen muistan, että hän tuotti hyvin paljon näitä kertomuksia. Yleensä muissa tapauksissa lapset tuottivat aika vähän kertomuksia niin, että oikeuteen saatoin mennä kahden tai kolmeen lauseen kanssa, Seppälä kertoo.

Kello 9.25

Psykologi Anja Seppälä on saapunut todistajan paikalle. Hän puhutti aikoinaan Auerin toiseksi nuorimman tyttären liittyen epäiltyihin seksuaali- ja väkivaltarikoksiin.

Seppälä antaa nyt todistajanvakuutuksen, kuten todistajat yleensä antavat oikeudessa.

Syyttäjä aloittaa kysymykset, koska Seppälä on syyttäjän todistaja. Todistaja on psykologian maisteri ja toiminut Tyksissä lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisella 2008–2012.

– Sen jälkeen, kun jäin virkavapaalle vuonna 2012, en ole ollut millään tavalla mukana tässä prosessissa (Auer-tapaus), enkä seurannut aktiivisesti mediakirjoittelua asiasta. Minulla ei ole ollut mahdollisuutta tutustua tähän laajaan aineistoon uudestaan, sillä olen ollut kokopäivätöissä muualla, Seppälä vastaa.

Seppälä haastatteli Auerin tytön vuonna 2011. Lapsia haastatelleeseen työryhmään Kuului Seppälän mukaan kolme psykologia ja Julia Korkman toimi heidän työnohjaajana.

– Hän oli meille psykologeille tärkeä työnohjaaja ja tuki. Keskustelimme luotettavuuden arvioinnista ja mitä nostetaan lausunnossa esille, Seppälä kertoo.

Kello 9.11

Oikeudenkäynti alkoi.

Kello 8.51

Hyvää huomenta Turusta!

Auer-käräjät ovat jatkuneet nyt yhdeksän viikkoa ja tänään on vuoden 2025 viimeinen pääkäsittelypäivä. Tämän jälkeen alkaa parin viikon joulutauko ja sen jälkeen käsittely jatkuu tammikuussa vielä kolmen viikon ajan.

Oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa tänään kello 9. Media odottelee jo salin ulkopuolella valmiina palvelemaan tiedonjanoisia kansalaisia.