Oikeudenkäynnissä Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikossyytteistä kuullaan tänään syyttäjien loppulausunto. Siinä syyttäjät vetävät yhteen argumenttejaan ja niiden kannalta keskeistä näyttöä pitkän oikeudenkäynnin varrelta.



Huomenna vuorossa ovat puolustuksen loppulausunnot. Sen jälkeen tuomarit vetäytyvät harkitsemaan ratkaisuaan.



Auer ja hänen entinen miesystävänsä Jens Kukka tuomittiin rikoksista vuonna 2013, mutta vuonna 2024 korkein oikeus päätyi purkamaan tuomion pääosin. Asianomistajina olleet Auerin lapset ovat aikuistuttuaan kertoneet, että heidän aiemmat kertomuksensa eivät pitäneet paikkaansa.

Valtakunnansyyttäjä päätti viime vuoden alussa jatkaa syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä. Syyttäjä ei vaadi muutoksia syytetyille aiemmin tuomittuihin rangaistuksiin. Auer sai vuonna 2013 Turun hovioikeudessa seitsemän ja puoli vuotta ja Kukka kymmenen vuotta vankeutta. Nämä vankeusrangaistukset he ovat jo istuneet.



Syyttäjän haastehakemuksen mukaan Auer ja Kukka tekivät lapsille moninaista fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa vuosina 2007–2009. Lisäksi heidän syytetään muun muassa kahlinneen lapsia, kuvanneen heitä alasti sekä viillelleen heitä.

Uudessa oikeudenkäynnissä kuultiin aikuistuneita lapsia, jotka kiistivät, että mitään rikoksia olisi tapahtunut.



Auer nousi alun perin julkisuuteen syytettynä Ulvilassa vuonna 2006 tapahtuneesta murhasta, jonka uhrina oli Auerin mies ja lasten isä. Auer todettiin tapauksessa syyttömäksi kahdella käsittelykierroksella.

