MTV seuraa oikeudenkäyntiä tässä jutussa.

Anneli Auerin ja hänen entisen miesystävänsä rikosoikeudenkäynnissä on tänään viimeinen päivä, kun salissa kuullaan puolustuksen loppulausunnot.

Kuukausia jatkunut oikeudenkäynti päättyy tänään, kun Anneli Auerin ja hänen entisen miesystävänsä rikoskäräjillä kuullaan puolustuksen loppulausunnot.

Syyttäjä vaatii edelleen Anneli Auerille ja hänen entiselle miesystävälleen, aiemmalta nimeltään Jens Kukalle tuomiota Auerin lapsiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista.

Auer ja Kukka tuomittiin näistä rikoksista vuonna 2013, mutta vuonna 2024 korkein oikeus päätyi purkamaan tuomion pääosin. Valtakunnansyyttäjä päätti ajaa syytteitä uudestaan käräjäoikeudessa.

Asianomistajina olleet Auerin lapset ovat aikuistuttuaan kertoneet, että heidän aiemmat kertomuksensa vuodelta 2011 eivät pitäneet paikkaansa.

Lasten mukaan sijaisvanhemmat painostivat heitä tuolloin kertomaan kertomuksia äidin ja tämän miesystävän teoista. Tuolloin lapset kertoivat, että Auer ja Kukka olivat tehneet heille seksuaali- ja väkivaltarikoksia. Sijaisvanhemmat ovat jyrkästi kiistäneet painostaneensa lapsia.

Auer tuomittiin teoista aikanaan 7,5 vuoden vankeustuomioon ja Kukka 10 vuoden vankeuteen. Kummatkin ovat suorittaneet nämä vankeusrangaistukset eikä syyttäjä vaadi heille enää uusia rangaistuksia.

Syyttäjät pitivät eilen oman loppulausuntonsa ja tänään on puolustuksen vuoro. Sen jälkeen oikeus jää harkitsemaan päätöstään.

