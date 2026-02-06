Varsinais-Suomen käräjäoikeus julkisti eilen valokuvia, jotka näyttävät millaisia väitettyjä arpia erikoislääkäri löysi aikanaan Anneli Auerin kahden nuorimman tyttären iholta.

Kun Auerin lapset aikoinaan tutkittiin Turun yliopistollisessa sairaalassa, heistä kaikista löytyi poikkeuksellisen paljon arpia. Tutkimuksessa käytettiin UV-valoa ja sen avulla otettuja valokuvia lasten vammoista käytettiin myöhemmin todisteina seksuaali- ja väkivaltasyytteiden todisteina oikeudessa.

Tutkimukset teki vuonna 2011 kliinisen oikeuslääketieteen tohtori, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Minna Joki-Erkkilä. Hän toimi aikanaan syyttäjän avaintodistajana. Hänen mukaansa UV-valolla voidaan parantaa iholta todettujen vammojen näkyvyyttä.

Joki-Erkkilän lausunnot olivat keskeistä todistusmateriaalia aiemmassa oikeudenkäynnissä, jonka lopputuloksena Auer ja mies tuomittiin vuosien vankeusrangaistuksiin lapsiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista.

Auer tuomittiin aikoinaan lapsiinsa kohdistuneista rikoksista 7,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukka (aiempi nimi) sai samoista rikoksista kymmenen vuotta vankeutta. Molemmat ovat jo suorittaneet tuomionsa.

Syyttäjän mukaan vanha näyttö pätee yhä

Kun Auerin lapset kasvoivat aikuisiksi, he peruivat aiemmat puheensa lapsuuden aikaisista väitetyistä rikoksista. Korkein oikeus purki Auerin ja Kukan aiemmat tuomiot. Syyttäjä päätti kuitenkin syyttää heitä edelleen samoista rikoksista, ja niin asian käsittely siirtyi uusien todisteiden kanssa Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen.

Syyttäjän mukaan on edelleen olemassa näyttöä siitä, että Auer ja Kukka syyllistyivät Auerin lapsiin kohdistuneisiin seksuaali- ja väkivaltarikoksiin. Syyttäjän todisteena oikeudessa katsottiin valokuvia, jotka julkistettiin eilen. Syyttäjän todistajana oikeudessa kuultiin myös erikoislääkäri Joki-Erkkilää, joka aikanaan tutki Auerin lapset.

Puolustus kyseenalaistaa voimakkaasti syyttäjän näytön ja UV-valolla tehdyt tutkimukset.

Puolustus hankki viime elokuussa THL:ltä lausunnon UV-valon luotettavuudesta jo parantuneiden arpien havaitsemisessa. THL:n asiantuntijat kritisoivat lausunnossaan UV-valon käyttöä vanhojen arpien etsimisessä ja varoittivat, että menetelmän riskinä ovat väärät positiiviset tulokset.

Puolustuksen todistaja ei nähnyt lapsilla arpia

Pari viikkoa sitten päättyneen oikeudenkäynnin aikana kuultiin puolustuksen todistajana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtavaa asiantuntijaa ja ylilääkäriä Sirkka Goebeleria.

Goebeler kertoi oikeudessa käyttäneensä UV-valoa vuosikausia.

– Olen ollut sitä käyttämässä ja luopumassa sen käytöstä monissa tilanteissa. Se ei ole käsitykseni mukaan menetelmä, millä vanhoja arpia on järkevä tutkia. Ensisijaisesti ne tutkitaan valkoisella valolla ja sen jälkeen tehostaa näkymistä UV-valolla, mutta ei pelkästään UV-valolla, Goebeler sanoi.

Hänen käsityksensä mukaan UV-valo ei ole käytössä monissa paikoissa.

Goebelerin mukaan UV-valolla ei saada esiin arpia, jotka eivät erotu valkoisessa valossa. Jos arpi näkyy UV-valolla, se näkyy myös valkoisessa valossa, vaikka heikosti.

Puolustus näytti oikeudessa Goebelerille kuvia Auerin lasten vammoista otetuista UV-valokuvia, mutta hän ei nähnyt niissä arpia.

Kuvat: Oikeudenkäyntimateriaali

Syyttäjien mukaan lasten alkuperäiset kertomukset vuodelta 2011 pitävät edelleen paikkaansa ja Auer ja Kukka tulisi katsoa syyllisiksi lapsiin kohdistuneisiin seksuaali- ja väkivaltarikoksiin.

Puolustuksen mukaan lapset puhuvat nyt totta ja Auerin ja Kukan syytteet on hylättävä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa asiassa päätöksensä 29. huhtikuuta.