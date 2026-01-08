Auer-käräjät jatkuvat tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Tänään ääneen pääsee muiden muassa Auerin vanhimman tyttären terapeuttina aikoinaan toiminut nainen.

Oikeudenkäynti Anneli Aueria ja hänen ex-miesystäväänsä Jens Kukkaa (aiempi nimi) vastaan jatkuvat kymmenettä viikkoa. Seuraava etappi häämöttää kuitenkin jo, sillä oikeudenkäynnin on tarkoitus loppua reilun kahden viikon kuluttua.

Tänään oikeuden on tarkoitus kuulla viittä todistajaa. Suunnitelmien mukaan päivän aloittaa sosiaalityöntekijä, joka kävi aikoinaan Auerin lasten sijaisperheessä Auerin veljen luona. Kuultavana on myös esimerkiksi Auerin vanhimman lapsen lapsuudenaikainen terapeutti.

Turun oikeustalolla oikeudenkäyntiä seuraa tänään MTV:n rikostoimittaja Rebekka Härkönen. Tiedot päivittyvät tähän juttuun.

Syyttäjä vaatii Auerille ja Kukalle rangaistusta 18 seksuaali- ja väkivaltarikoksesta, jotka syyttäjän käsityksen mukaan kohdistuivat aikoinaan Auerin lapsiin. Oikeudenkäynti on poikkeuksellinen, sillä molemmat syytetyt ovat jo suorittaneet tuomionsa.

Auer sai aikoinaan 7,5 vuoden ja Kukka kymmenen vuoden ehdottoman vankeustuomion, josta he istuivat vankilassa molemmat puolet.

Tämä rikosasia päätyi kuitenkin uudelle oikeuskierrokselle, kun Korkein oikeus purki vuoden 2024 lopussa Auerin ja Kukan tuomiot ja palautti asian uudelleen käräjäoikeuteen. Purkupäätös johtui siitä, että Auerin kolme nuorinta lasta on aikuiseksi kasvettuaan perunut kaikki lapsuutensa puheet heille tapahtuneista järkyttävistä teoista.

Lapset väittävät nyt, että mitään rikoksia ei ole koskaan tapahtunut. Kolmen sisaruksen mukaan mielikuvitukselliset kertomukset syntyivät sijaisvanhempien painostuksesta.

Auerin vanhin tytär on alusta saakka kertonut, että nuorempien sisarusten väitteet tapahtumista eivät ole totta.