Asiantuntija arvioi, että Venäjä jatkaa Ukrainassa sinnikkäästi kohti perimmäistä tavoitettaan samalla, kun länsi saa aikaan lähinnä julkilausumia.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kestänyt pian neljä vuotta. Viimeisen vuoden ajan rintamalinja on pysynyt melko staattisena.

– Hyvin usein ajattelu ehkä hämärtyy siltä osin, mikä on Venäjän perimmäinen tavoite, kansainvälisen kriisinhallinnan asiantuntija Timo Hellenberg sanoi Huomenta Suomessa.

Hellenbergin mukaan Venäjä teki jo hieman ennen hyökkäyssodan alkamista selväksi, että se hakee Ukrainaan rakenteellisia muutoksia, ei alueellisia erävoittoja.

– Venäjä on menettänyt karkeasti miljoona miestä tämän neljän vuoden aikana, mutta jos katsotaan koko aikajanaa 12 vuoden aikana, menetykset ovat massiivisia. Se, että he ovat saaneet läpiammuttua Donetskin peltoa, tuhottua kyliä ja kaupunkialueita, niin on aivan selvä, että Venäjä ei tähän tule tyytymään, Hellenberg arvioi.

– Venäjä ei ole osoittanut mitään merkkejä siitä, että he tinkisivät tavoitteistaan.

Hellenbergin mukaan voi sanoa, että Venäjä haluaa jollakin tavalla haltuunsa koko Ukrainan ja päätösvallan sen asioista.

– He hakevat kertaheitolla pysyvää ratkaisua tähän niin sanottuun Ukraina-kysymykseen.

Lännen ongelma on Hellenbergin mielestä se, että Euroopan puolustuskykyä on ajettu alas vuosikymmeniä ja puheet Ukrainasta ovat jatkuvasti suurempia kuin kyky toimia.

– Tulee mieleen reality-tv-show. Hätäkokouksia ja julkilausumia toisensa perään, mutta konkretiaa ei näy missään, Hellenberg kuvailee.

Toimettomuuden seurauksena Vladimir Putin ajaa tavoitteitaan entistä kovemmin.

– Poliittinen retoriikka, jota Ukrainan osalta on viljelty jo oikeastaan tammikuusta 2014 lähtien, pitäisi pikkuhiljaa saada vastaamaan todellisia kompetensseja.

– Rahoituskehys, joka nyt saatiin raavittua kasaan, yhteinen lainanotto, niin se ei kyllä riitä edes tuolle kahdelle vuodelle, mihin se oli kaavailtu, Hellenberg varoittaa.

Mitä lännen pitäisi nyt tehdä Ukrainaa auttaakseen? Entä miten Venezuelan tilanne vaikuttaa Ukrainan sotaan? Katso koko lähetys jutun yllä olevalta videolta.