Jäädytetyt venäläisvarat jäivät hyllylle EU:n Brysselin-huippukokouksessa.

EU-maat eivät saaneet perjantain vastaiseen yöhön venyneessä kokouksessaan sopua jäädytettyjen venäläisvarojen käteistuottojen käytöstä Ukrainan tueksi.

Sen sijaan EU-maat ottavat 90 miljardin yhteisen lainan, jolla taataan Ukrainan taloudellinen tuki vuosille 2026–2027. Velka taataan EU-budjetista.

Kaikki muut jäsenmaat paitsi Unkari, Tshekki ja Slovakia osallistuvat lainaan.

Suomi tuki vahvasti sotakorvauslainaan perustuvaa ratkaisua. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo myönsikin toimittajille lehdistötilaisuudessa Brysselissä, että ratkaisu ei ollut se, mitä Suomi lähti hakemaan.

Orpon mukaan sotakorvauslainaan liittyi niin paljon teknisiä ja poliittisia haasteita, että edellytyksiä päättää siitä ei ollut vielä. Silti Orpon mukaan lopputulema on kuitenkin, että Ukraina saa vahvan taloudellisen tuen.