Älylaitteet ovat nykyään osa monien lapsiperheiden arkea. Älypuhelimilta, tableteilta ja televisioista katsotaan muun muassa ohjelmia ja pelataan pelejä.
THL päivitti viime viikolla kansallisia digisuosituksia, joiden mukaan alle 13‑vuotiaille lapsille suositellaan enintään 1–2 tuntia ruutuaikaa päivässä. 2–5‑vuotiaille suositellaan korkeintaan yksi tunti päivässä, ja senkin tulisi koostua lyhyistä jaksoista aikuisen kanssa.
Joidenkin vanhempien mukaan ruutuajalle altistutaan myös päiväkodissa. Tampereella useissa eri päiväkodeissa sijaistaneen lastenohjaajan mukaan monessa paikassa tabletti korvaa nykyään kirjan lukemisen.
Tässä ovat rajat lasten ruutuajalle – nuoret ja isoäiti paljastavat omansa
Mikä määrä ruutuaikaa on sopivaa, ja mikä ei? Hoitavatko älylaitteet lapsemme jo päiväkodissakin?
Aiheesta ovat keskustelemassa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja lastenpsykiatri Päivi Ruokoniemi.
