Ministeri Poutalan mukaan päättäjät ovat välillä huonoja esimerkkejä nuorille.

Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston julkaisema Nuorisobarometri 2025 kertoo, että 15–29-vuotiaat suomalaisnuoret elävät paineistetussa todellisuudessa ja usko maailman tulevaisuuteen on historiallisen matalalla.

Mutta miksi?

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI Ry:n puheenjohtaja Kaisla Kanerva pohtii, että tuoko työelämä nuorille tällä hetkellä ylivoimaisen painekuorman. Kanerva kertoo, että liitto on hyvin tietoinen nuorten tilanteesta.

– Miten saa töitä ja saako töitä laisinkaan? Miten nuori otetaan vastaan työpaikalla ja mitä on ne mysteeriset työelämätaidot, joita työelämä odottaa? Kanerva kertoo nuoria askarruttavista kysymyksistä.

21-vuotias Kanerva myöntää itsekin pohtivansa, miten tulevaisuudessa tulee toimeen. Hän opiskelee nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi.