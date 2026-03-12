Ministeri Poutalan mukaan päättäjät ovat välillä huonoja esimerkkejä nuorille.
Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston julkaisema Nuorisobarometri 2025 kertoo, että 15–29-vuotiaat suomalaisnuoret elävät paineistetussa todellisuudessa ja usko maailman tulevaisuuteen on historiallisen matalalla.
Mutta miksi?
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI Ry:n puheenjohtaja Kaisla Kanerva pohtii, että tuoko työelämä nuorille tällä hetkellä ylivoimaisen painekuorman. Kanerva kertoo, että liitto on hyvin tietoinen nuorten tilanteesta.
– Miten saa töitä ja saako töitä laisinkaan? Miten nuori otetaan vastaan työpaikalla ja mitä on ne mysteeriset työelämätaidot, joita työelämä odottaa? Kanerva kertoo nuoria askarruttavista kysymyksistä.
21-vuotias Kanerva myöntää itsekin pohtivansa, miten tulevaisuudessa tulee toimeen. Hän opiskelee nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi.