Purran mukaan uusia lisäsopeutuksia ei tarvitakaan.

Asian ytimessä -ohjelmassa tänään vieraileva valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) vakuuttaa, että hallituksen ei tarvitse tehdä ensi kuun kehysriihessä lisää uusia mittavia säästöpäätöksiä. Orpon hallituksen kehysriihineuvottelut ovat luvassa huhtikuussa.

Aiemmin päätettyjä, syksyn kohdentamattomia leikkauksia on kohdistettava vielä 400 miljoonan euron edestä, mutta miljardiluokan uusia säästöjä ei tulla ministerin mukaan enää tekemään.

– Ei ole tulossa sen suurempia yllätyksiä, me pidämme kiinni siitä, mistä olemme sopineet, Purra kertoo.

Purran mukaan ihmisten ostovoimaan tai orastavaan kasvuun heikentävästi vaikuttavia toimia ei ole yksinkertaisesti järkevää tehdä tässä vaiheessa.

– Perussuomalaisten lähestymistapa on se, että pitää perata toissijaisia menoja, joita meillä tässä järjestelmässä on.

Purra vakuuttaa hallituksen pitävän kiinni päätetystä yhteisöveron alentamisesta 20 prosentista 18 prosenttiin. Oppositiosta on toistuvasti vaadittu veronalennuksen perumista.

Mitä Purra ajattelee Suomen taloudesta nyt, ja kuinka pian näemme valoa tunnelin päässä? Katso haastattelu