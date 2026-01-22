Yli 6-vuotiaiden lasten ajan voi tilapäisesti ylittää vaikkapa perheen yhteisellä elokuvien katselulla tai pelaamisella kavereiden kanssa.

Onko älypuhelinten kieltäminen alle 13-vuotiailta tarpeellista? Viiden jälkeen jututti nuoria ja asiantuntijoita.

Tässä ovat rajat lasten ruutuajalle – nuoret ja pikkulasten äidit kertoivat omansa

Suosituksista selkänojaa vanhemmille

– Nyt näkee melkein 20-vuotiaita teinejä, joilla on masennuslääkkeitä käytössä sen takia, kun he ovat olleet niin paljon netissä. Siellä on sitten tullut vastaan materiaalia, joka on muokannut minäkuvaa ihan vääränlaiseksi.